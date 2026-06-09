Veja como escolher o tipo certo de bancada e ilha para a cozinha

“Bancadas e ilhas vão muito além da estética. Elas precisam atender ao modo como a cozinha é usada no dia a dia. É preciso avaliar se o espaço será mais voltado ao preparo, às refeições rápidas, à integração com a área social ou a tudo isso ao mesmo tempo. A partir daí, entram fatores como ergonomia, altura, área de apoio, resistência a calor, manchas e impactos. O revestimento certo garante não só beleza, mas durabilidade e praticidade no uso”, explica.