Veja como escolher o tipo certo de bancada e ilha para a cozinha

Funcionais, versáteis e cada vez mais integradas ao desenho dos ambientes, as bancadas e ilhas de cozinha deixaram de ser apenas áreas destinadas ao preparo de alimentos para assumir papel central nos projetos de interiores já que, além de organizarem a circulação e definirem usos dentro do espaço, elas também passaram a atuar como pontos de convivência, reunindo moradores e convidados em torno das atividades do dia a dia.
Para o arquiteto Raphael Wittmann, da Rawi Arquitetura + Design, esse elemento tem o potencial de transformar a forma como os ambientes são utilizados, criando novas áreas de interação no cotidiano doméstico: “Gosto da adaptabilidade às situações do dia a dia”, comenta.
Na hora de planejar uma bancada ou ilha, uma das primeiras decisões envolve definir qual será a função dentro do projeto. Ela pode atuar apenas como apoio para refeições ou compartilhar espaço com equipamentos como pia e cooktop e boa parte da escolha depende da área disponível e das prioridades dos moradores, especialmente em cozinhas integradas ou ambientes compactos.
Outro aspecto fundamental é a ergonomia. As medidas devem considerar o conforto dos usuários e a forma como o espaço será utilizado. Bancadas de uso diário costumam variar entre 90 e 110 centímetros de altura, dependendo do tipo de assento escolhido. Também é importante manter uma diferença aproximada de 25 a 30 centímetros entre a bancada e a banqueta para garantir uma postura adequada durante as refeições.
Além da altura, o planejamento deve prever espaço suficiente para cada pessoa e para a circulação no ambiente. De acordo com o arquiteto, recomenda-se cerca de 60 centímetros de largura por usuário, além de uma área livre atrás das cadeiras ou banquetas para facilitar a movimentação. Bancadas muito estreitas ou posicionadas em locais com circulação limitada podem comprometer o conforto e a funcionalidade do espaço.
Escolhas de decoração
A escolha dos materiais também tem impacto direto no resultado do projeto. Entre as opções mais utilizadas estão pedras naturais, como granito e mármore, além de quartzo, porcelanato, madeira, lâminas ultracompactas e até concreto. A decisão deve considerar não apenas a estética, mas também fatores como resistência, manutenção e compatibilidade com o restante do ambiente.
A iluminação é outro elemento importante para valorizar as bancadas. Por serem pontos de destaque dentro da cozinha, elas costumam receber luminárias pendentes, que além de funcionais ajudam a criar uma atmosfera acolhedora. Spots embutidos e fitas de LED também podem complementar o projeto, destacando a área e reforçando a integração entre os ambientes.
Para a arquiteta Priscila Rezende, a escolha do modelo ideal começa pela análise do uso cotidiano da cozinha e também de estar atento à proporção da cozinha e à seleção de revestimentos é essencial. Tamanho, layout, fluxo de circulação, tipo de uso e resistência dos materiais são fatores que precisam ser levados em consideração para garantir um resultado equilibrado.
“Bancadas e ilhas vão muito além da estética. Elas precisam atender ao modo como a cozinha é usada no dia a dia. É preciso avaliar se o espaço será mais voltado ao preparo, às refeições rápidas, à integração com a área social ou a tudo isso ao mesmo tempo. A partir daí, entram fatores como ergonomia, altura, área de apoio, resistência a calor, manchas e impactos. O revestimento certo garante não só beleza, mas durabilidade e praticidade no uso”, explica.
Assim, em cozinhas compactas, bancadas lineares e materiais claros ajudam a ampliar visualmente o espaço. Já em projetos maiores, ilhas mais amplas permitem combinações de texturas, espessuras e volumes diferentes, criando um ponto focal sem comprometer a circulação.
Nos últimos anos, as ilhas ganharam ainda mais destaque nos projetos. Para Carlos Marianelli, diretor do grupo Composé, empresa especializada em revestimentos e acabamentos de alto padrão, esse elemento passou a funcionar como um espaço de convivência dentro da casa.
Segundo ele, as ilhas conectam quem está cozinhando com quem está na sala ou na varanda, funcionando como apoio para refeições rápidas, encontros informais e até momentos de trabalho. Além disso, ajudam a organizar o fluxo e melhorar a circulação, especialmente em cozinhas integradas.
A flexibilidade também explica o crescimento desse recurso nos projetos contemporâneos. “As ilhas podem ser fixas ou móveis, mais compactas ou mais amplas, com áreas de cocção, cuba ou apenas apoio. O que define isso é o estilo de vida do morador e o espaço disponível. E, claro, o revestimento tem papel fundamental para garantir resistência e identidade visual ao conjunto”, completa.
O diretor também destaca que, entre os materiais mais utilizados nas bancadas e ilhas estão pedras naturais, quartzitos, porcelanatos de grande formato e superfícies técnicas. Além de contribuírem para a estética do ambiente, esses revestimentos oferecem resistência ao calor, à umidade e ao uso intenso, características essenciais para garantir durabilidade e praticidade no dia a dia da cozinha.