Uma capixaba na elite dirigente da indústria brasileira

A presidente da Federação das Indústrias do ES (Findes)
, Cris Samorini, fará parte da chapa para as eleições da Diretoria e do Conselho Fiscal da Confederação Nacional da Indústria (CNI) – 2023/ 2027, no cargo de 1ª diretora financeira.
Cris será, segundo a Findes, a primeira mulher a integrar uma diretoria executiva da CNI. A eleição, que tem chapa única, será realizada no dia 3 de maio.
“Fico honrada que, em tão pouco tempo participando ativamente das agendas, eu tenha conquistado uma confiança dentro da diretoria executiva, que tem grande relevância nas federações. Poder participar das agendas, estar próxima ao presidente nas análises estratégicas e decisórias, trabalhando com algo que é transformador para o Brasil, que é o setor industrial. Quero estar na CNI para criar oportunidades de desenvolver o Espírito Santo
e o Brasil”, ressalta a presidente da Findes.
Antonio Ricardo Alvarez Alban, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), é o nome para substituir o atual presidente da CNI, Robson Braga de Andrade – que deixará o cargo em outubro.