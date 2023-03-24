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Leonel Ximenes

Uma capixaba na elite dirigente da indústria brasileira

Ela será a primeira mulher a integrar uma diretoria executiva da confederação

Publicado em 24 de Março de 2023 às 11:23

Públicado em 

24 mar 2023 às 11:23
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cris Samorini:
Cris Samorini: "Quero estar na CNI para criar oportunidades de desenvolver o Espírito Santo e o Brasil" Crédito: Findes
A presidente da Federação das Indústrias do ES (Findes), Cris Samorini, fará parte da chapa para as eleições da Diretoria e do Conselho Fiscal da Confederação Nacional da Indústria (CNI) – 2023/ 2027, no cargo de 1ª diretora financeira.
Cris será, segundo a Findes, a primeira mulher a integrar uma diretoria executiva da CNI. A eleição, que tem chapa única, será realizada no dia 3 de maio.
“Fico honrada que, em tão pouco tempo participando ativamente das agendas, eu tenha conquistado uma confiança dentro da diretoria executiva, que tem grande relevância nas federações. Poder participar das agendas, estar próxima ao presidente nas análises estratégicas e decisórias, trabalhando com algo que é transformador para o Brasil, que é o setor industrial. Quero estar na CNI para criar oportunidades de desenvolver o Espírito Santo e o Brasil”, ressalta a presidente da Findes.
Antonio Ricardo Alvarez Alban, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), é o nome para substituir o atual presidente da CNI, Robson Braga de Andrade – que deixará o cargo em outubro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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