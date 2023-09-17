Homem mata ex-esposa em Viana e interrompe sonho da babá de ser cantora

Faca que teria sido usada no crime foi apreendida pela Polícia Militar, que atendeu ocorrência de feminicídio em Araçatiba, Viana Crédito: Divulgação

Correção A Polícia Militar informou que a vítima ainda mantinha uma relação com o suspeito. No entanto, familiares relataram à TV Gazeta que os dois terminaram há um mês o casamento. O texto foi atualizado.

O sonho da babá Juliana dos Santos Pereira, de 31 anos, de se tornar cantora foi interrompido pelo ex-marido dela, Marcos John Pedroso, de 35 anos, na noite de sábado (16), no bairro Araçatiba, em Viana , onde ela morava. O homem matou a mulher a facadas, após passar a tarde e o início da noite conversando e bebendo com a vítima em casa, conforme relato de familiares dela.

O suspeito foi autuado em flagrante por feminicídio e se encontra internado sob escolta da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, pois se envolveu em um acidente de motocicleta logo após os fatos, ainda em Viana, durante tentativa de fuga. Quando tiver alta, ele deve seguir para um presídio.

O corpo da vítima foi encontrado por uma prima dela, que entrou na casa para usar o banheiro, por volta das 20 horas de sábado. Ao ver o corpo de Juliana ensanguentado e caído no chão, a prima chamou amigos e familiares com quem estava do outro lado da rua onde a babá morava. Nesse momento, Marcos Pedroso já não se encontrava no local e a Polícia Militar foi acionada.

Segundo relato dessa prima de Juliana aos policiais militares que estiveram no local, ninguém ouviu gritos ou qualquer situação anormal até o momento em que ela entrou na casa. Ela também relatou que os dois estavam sozinhos no imóvel.

De acordo com informações da Polícia Militar, quando o socorro chegou ao local, constatou que a vítima já estava morta, com algumas perfurações e cortes no corpo. O corpo dela foi levado para o Departamento Médico Legal (DML).

Familiares da vítima contaram à repórter da TV Gazeta Daniela Carla que Juliana tinha o sonho de se tornar cantora e costumava gravar vídeos cantando.

Juliana dos Santos Pereira, vítima de feminicídio em Araçatiba, Viana Crédito: Acervo Pessoal

Durante o atendimento da ocorrência, os militares foram informados que havia ocorrido um acidente envolvendo uma motocicleta no bairro Jucu, também em Viana, e que poderia se tratar do suspeito, que estava em fuga.

Assim, uma viatura foi até o local e constatou que se tratava de Marcos Pedroso, que havia tombado com a motocicleta, segundo a Polícia Militar. Com ele, os policiais encontram uma faca, possivelmente a que teria sido utilizada como arma do crime.

Com ferimento na boca, o suspeito foi socorrido por uma ambulância e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, antigo São Lucas, em Vitória, onde permanece internado sob escolta da Sejus na manhã deste domingo (17).

Ele foi autuado em flagrante pela Delegacia Regional de Cariacica pelo crime de feminicídio, homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.