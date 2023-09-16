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Cerco policial

Trio é preso em Nova Venécia após roubo a loja em São Gabriel da Palha

Suspeitos tentaram escapar e houve perseguição policial nas ruas da cidade do Noroeste do ES; No carro dos suspeitos, havia uma arma e diversos celulares roubados
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 set 2023 às 19:26

Publicado em 16 de Setembro de 2023 às 19:26

O roubo a uma loja de celulares em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, terminou em perseguição policial e na detenção de dois homens e uma mulher na manhã deste sábado (16), no centro do município vizinho de Nova Venécia. O carro usado no crime, segundo a Polícia Militar, também era produto de roubo.
Segundo o registro policial, logo pela manhã os militares receberam a informação que havia acontecido um roubo a uma loja em São Gabriel da Palha por suspeitos armados. Eles estavam em um Fiat Palio. Uma viatura foi, então, para o bairro São Cristóvão, na chegada da cidade de Nova Venécia, para tentar localizar o veículo.
O carro foi visto no bairro e mais equipes foram acionadas. Ao se aproximar do Palio, a polícia conta que emitiu sinal sonoro e luminoso de parada, que foi desobedecido O motorista fugiu e houve perseguição até a Avenida Guanabara. O veículo passou por cima da calçada, bateu no canteiro central, estourando os pneus esquerdos e quebrando a parte frontal.
O motorista, de 24 anos, desembarcou do carro e tentou fugir, mas acabou detido, com outro rapaz de 21 anos e a mulher, de 40 anos. Na revista ao veículo, foi encontrado um revólver calibre 38, com 6 munições intactas, uma quantia em dinheiro e vários aparelhos celulares.
Arma e celulares do roubo foram encontrados no carro
Arma e celulares do roubo foram encontrados no carro, além de uma quantia em dinheiro Crédito: Divulgação/ Polícia Militar
Ainda segundo a Polícia Militar, o veículo utilizado para o crime era produto de furto e roubo no município de São Mateus, no Norte do Estado. O motorista argumentou que comprou o veículo de uma pessoa naquela cidade.
O carro foi removido para o pátio credenciado do Detran. Os donos da loja de celular de São Gabriel da Palha e uma funcionária foram para a delegacia de Nova Venécia.
Sobre o caso, a Polícia Civil disse que a ocorrência estava em andamento na Delegacia Regional de Nova Venécia e somente após a finalização das oitivas da ocorrência teria informações do procedimento que seria adotado pela Central de Teleflagrante.

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