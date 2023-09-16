Trio é preso em Nova Venécia após roubo a loja em São Gabriel da Palha

Segundo o registro policial, logo pela manhã os militares receberam a informação que havia acontecido um roubo a uma loja em São Gabriel da Palha por suspeitos armados. Eles estavam em um Fiat Palio. Uma viatura foi, então, para o bairro São Cristóvão, na chegada da cidade de Nova Venécia, para tentar localizar o veículo.

O carro foi visto no bairro e mais equipes foram acionadas. Ao se aproximar do Palio, a polícia conta que emitiu sinal sonoro e luminoso de parada, que foi desobedecido O motorista fugiu e houve perseguição até a Avenida Guanabara. O veículo passou por cima da calçada, bateu no canteiro central, estourando os pneus esquerdos e quebrando a parte frontal.

O motorista, de 24 anos, desembarcou do carro e tentou fugir, mas acabou detido, com outro rapaz de 21 anos e a mulher, de 40 anos. Na revista ao veículo, foi encontrado um revólver calibre 38, com 6 munições intactas, uma quantia em dinheiro e vários aparelhos celulares.

Arma e celulares do roubo foram encontrados no carro, além de uma quantia em dinheiro Crédito: Divulgação/ Polícia Militar

Ainda segundo a Polícia Militar, o veículo utilizado para o crime era produto de furto e roubo no município de São Mateus, no Norte do Estado. O motorista argumentou que comprou o veículo de uma pessoa naquela cidade.

O carro foi removido para o pátio credenciado do Detran. Os donos da loja de celular de São Gabriel da Palha e uma funcionária foram para a delegacia de Nova Venécia.