Morta a facadas, Juliana sonhava viajar o mundo como cantora gospel

Juliana dos Santos Pereira, de 31 anos, foi morta a facadas dentro de casa Crédito: Acervo Pessoal

Divertida, prestativa e apaixonada pela música gospel, com a qual sonhava em fazer sucesso mundo afora. Assim que os familiares descrevem a babá e aspirante à cantora Juliana dos Santos Pereira, de 31 anos, morta a facadas na noite de sábado (16), no bairro Araçatiba, em Viana . O principal suspeito é o ex-marido Marcos John Pedroso, de 35 anos.

Em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, uma prima de Juliana, que encontrou o corpo da vítima e não será identificada, contou que ela era constantemente ameaçada por Marcos e que os dois tinham um casamento conturbado. A babá deixou um filho de sete anos de outro relacionamento.

'Todo mundo falava para ela largar dele, porque ele não prestava. Ele sempre agredia ela. Ele ameaçava ela e ameaçou até a minha amiga. Pegou no pescoço dela esses dias, aí minha amiga viu, foi falar com ele, aí ele pegou e falou que ia matar minha amiga também", relembrou a prima.

Outra prima, que pediu para não ter o nome divulgado e será apelidada como "X", disse que o casal chegou a morar junto por dois anos, mas há um mês a vítima conseguiu a separação.

"Ela chegou a perguntar como poderia resolver essa situação e eu falei para ela se separar. Ele não gostava que ela usava roupa curta, ele ficava com ciúmes, falava para ela não ter contato com mais ninguém além dele. Ele ainda falava que ia matar ela, que ia pegar pelo pescoço dela e que ia matar e fugir para São Paulo", afirmou X.

Sonho de ser cantora

Familiares afirmaram ainda que Juliana adorava cantar, e tinha o sonho de ser cantora gospel. Para a TV Gazeta, eles contaram que a babá tinha o costume de gravar vídeos (veja abaixo). Ela estava até treinando para cantar no aniversário de uma das primas em novembro.

"O sonho dela era cantar, viajar para fora e mostrar o talento dela. Ela fazia uns vídeos cantando hinos. E eu falava: 'Realiza seu sonho, você é guerreira'. Eu falei que queria que ela cantasse para mim, ela ia cantar no meu aniversário, a gente estava preparando umas músicas", comentou X.

Momento do crime

O corpo de Juliana foi encontrado por uma das primas dela, que entrou na casa deles para usar o banheiro, por volta das 20 horas de sábado. Ao ver o corpo de Juliana ensanguentado e caído no chão, a mulher chamou amigos e familiares, do outro lado da rua onde a babá morava. Nesse momento, Marcos Pedroso já não se encontrava no local e a Polícia Militar foi acionada.

"Ela estava sozinha na casa dela. Depois ele chegou, botou a moto lá fora e ficaram os dois bebendo cerveja. Aí quando o portão fechou, foi aquilo que aconteceu: ele matou ela. Eu só fui saber que ela estava morta quando fui ao banheiro e gritei o nome dela, para avisar que estava entrando. Quando eu entrei, vi a poça de sangue no chão e olhei mais para o fundo da casa e vi ela caída no chão. Aí eu comecei a gritar pedindo socorro, aí veio a população toda, mas infelizmente ela já estava morta", relatou.

A prima que encontrou Juliana morta também contou à polícia que não ouviu nenhuma briga nem pedidos de socorro.

"Ela era uma pessoa alegre. A voz dela era linda. É muita tristeza. A mãe e os irmãos estão desesperados, todos nós. A ficha ainda não caiu. Eu espero que seja feita justiça" B.L. - Prima que encontrou corpo e não será identificada

Entenda o caso

Marcos John Pedroso, de 35 anos, matou a ex-esposa a facadas, após passar a tarde e o início da noite conversando e bebendo com a vítima em casa, conforme relato de familiares dela.

O suspeito foi autuado em flagrante por feminicídio e se encontra internado sob escolta da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, antigo São Lucas, pois se envolveu em um acidente de motocicleta logo após os fatos, ainda em Viana, durante tentativa de fuga.

Faca que teria sido usada no crime foi apreendida pela Polícia Militar, que atendeu ocorrência de feminicídio em Araçatiba, Viana Crédito: Divulgação

Durante o atendimento da ocorrência, policiais militares foram informados que havia ocorrido um acidente envolvendo uma motocicleta no bairro Jucu, também em Viana, e que poderia se tratar do suspeito, que estava em fuga.

Assim, uma viatura foi até o local e constatou que se tratava de Marcos Pedroso, que havia tombado com a motocicleta, segundo a Polícia Militar. Com ele, os policiais encontram uma faca, possivelmente a que teria sido utilizada como arma do crime.

Juliana dos Santos Pereira, vítima de feminicídio em Araçatiba, Viana Crédito: Acervo Pessoal

Ele foi autuado em flagrante pela Delegacia Regional de Cariacica pelo crime de feminicídio, homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.