Violência contra a mulher é um desafio ainda no Espírito Santo Crédito: Montagem/Canva Pro

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado nesta quinta-feira (20) mostrou que houve queda no número de feminicídios no Espírito Santo entre 2021 e 2022. Foi registrada redução de 13,8%, com o número de mortes de mulheres por sua condição de mulher passando de 33 para 31 no período analisado.

Porém, dados de outros crimes de gênero tiveram alta no mesmo período. As tentativas de feminicídio, por exemplo, saltaram de 53 para 70, um crescimento de 31%.

As lesões corporais intencionais relacionadas a violência doméstica também tiveram alta. Em 2021, o Espírito Santo registrou 1.915 ocorrências. Já em 2022, foram 2.254, um incremento de 16,9%.

Os estupros com vítimas mulheres também cresceram. Ano passado, houve 1.366 ocorrências no Estado, contra 1.113 em 2021, uma variação de 21,9%. Os dados nesse caso levam em consideração mulheres adultas e meninas.



Your browser does not support the audio element. Feminicídios caem no ES, mas tentativas, agressões e estupros crescem

Outras informações trazidas pelo anuário relativos à violência doméstica reiteram a piora no cenário de insegurança das mulheres capixabas: