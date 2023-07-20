Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Todas Elas
  • Feminicídios caem no ES, mas tentativas, agressões e estupros crescem
Anuário de Segurança Pública

Feminicídios caem no ES, mas tentativas, agressões e estupros crescem

Dados do Anuário de Segurança Pública apontam para um cenário ainda violento para mulheres capixabas

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 11:48

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

20 jul 2023 às 11:48
Violência contra a mulher é um desafio ainda no Espírito Santo
Violência contra a mulher é um desafio ainda no Espírito Santo Crédito: Montagem/Canva Pro
O Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado nesta quinta-feira (20) mostrou que houve queda no número de feminicídios no Espírito Santo entre 2021 e 2022. Foi registrada redução de 13,8%, com o número de mortes de mulheres por sua condição de mulher passando de 33 para 31 no período analisado. 
Porém, dados de outros crimes de gênero tiveram alta no mesmo período. As tentativas de feminicídio, por exemplo, saltaram de 53 para 70, um crescimento de 31%.
As lesões corporais intencionais relacionadas a violência doméstica também tiveram alta. Em 2021, o Espírito Santo registrou 1.915 ocorrências. Já em 2022, foram 2.254, um incremento de 16,9%.
Os estupros com vítimas mulheres também cresceram. Ano passado, houve 1.366 ocorrências no Estado, contra 1.113 em 2021, uma variação de 21,9%. Os dados nesse caso levam em consideração mulheres adultas e meninas.
Feminicídios caem no ES, mas tentativas, agressões e estupros crescem
Outras informações trazidas pelo anuário relativos à violência doméstica reiteram a piora no cenário de insegurança das mulheres capixabas:
  • Pedidos de medida protetiva passaram de 11,9 mil para 13,8 mil, aumento de 14%;
  • Número de ligações para o 190 relacionadas à violência doméstica passou de 50,8 mil para 56,4 mil, aumento de 10%;
  • Registros de ameaça passaram de 11,2 mil para 12,4 mil, aumento de 10%;
  • Registros de perseguição passaram de 198 para 508, alta de 156%;
  • Registros de violência psicológica passaram de 155 para 388, alta de 150%;
  • Registros de assédio sexual passaram de 368 para 421, 14,40% alta de 14%;
  • Registros de importunação sexual passaram de 53 para 156, alta de 194%;

LEIA MAIS

"Minha luta é para meninas não passarem pelo que passei"

Lei da igualdade salarial: o que muda para as mulheres

Mês de luta das mulheres negras tem programação especial no ES

Marido é condenado a 21 anos de prisão por matar esposa na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Feminicídio Violência Contra a Mulher mulher Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Apple entra em 'nova era' com troca de comando após 15 anos
Hospital Santa Rita
Governo do ES abre 34 novos leitos oncológicos pelo SUS no Hospital Santa Rita
Tadeu Schmidt entrou na casa do BBB 26
Tadeu Schmidt entra na casa do BBB 26 e emociona finalistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados