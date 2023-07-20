O Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado nesta quinta-feira (20) mostrou que houve queda no número de feminicídios no Espírito Santo entre 2021 e 2022. Foi registrada redução de 13,8%, com o número de mortes de mulheres por sua condição de mulher passando de 33 para 31 no período analisado.
Porém, dados de outros crimes de gênero tiveram alta no mesmo período. As tentativas de feminicídio, por exemplo, saltaram de 53 para 70, um crescimento de 31%.
As lesões corporais intencionais relacionadas a violência doméstica também tiveram alta. Em 2021, o Espírito Santo registrou 1.915 ocorrências. Já em 2022, foram 2.254, um incremento de 16,9%.
Os estupros com vítimas mulheres também cresceram. Ano passado, houve 1.366 ocorrências no Estado, contra 1.113 em 2021, uma variação de 21,9%. Os dados nesse caso levam em consideração mulheres adultas e meninas.
Feminicídios caem no ES, mas tentativas, agressões e estupros crescem
Outras informações trazidas pelo anuário relativos à violência doméstica reiteram a piora no cenário de insegurança das mulheres capixabas:
- Pedidos de medida protetiva passaram de 11,9 mil para 13,8 mil, aumento de 14%;
- Número de ligações para o 190 relacionadas à violência doméstica passou de 50,8 mil para 56,4 mil, aumento de 10%;
- Registros de ameaça passaram de 11,2 mil para 12,4 mil, aumento de 10%;
- Registros de perseguição passaram de 198 para 508, alta de 156%;
- Registros de violência psicológica passaram de 155 para 388, alta de 150%;
- Registros de assédio sexual passaram de 368 para 421, 14,40% alta de 14%;
- Registros de importunação sexual passaram de 53 para 156, alta de 194%;