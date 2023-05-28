"Minha luta é para meninas não passarem pelo que passei"

Um dos desafios é a falta de utilização efetiva da Lei Maria da Penha, especialmente a ausência de programas de reeducação para homens agressores, com grupos de formação de homens que trabalhem a desconstrução do machismo. Se não acontecer isso, o homem fica preso, sai do mesmo jeito que entrou. Ele só vai trocar de vítima. Além disso, é essencial que as mulheres se empoderem e aprendam a selecionar seus parceiros. Depois que eu saí do processo de violência, estou há seis anos sozinha e muitas pessoas questionam o motivo. Eu estou aprendendo a me conhecer porque, se eu não me valorizar, não é o outro que vai me valorizar. Mas isso foi com ajuda de tratamento psicológico. Por isso, o tratamento psicológico também é fundamental para as mulheres que saem de situações de violência. Infelizmente, muitas não têm acesso a esse suporte e acabam repetindo padrões negativos em relacionamentos futuros. Outra coisa que vejo muito na minha região é o número de violência que nós temos de homens que se dizem cristãos, mas humilham a mulher porque, dentro dos ambientes religiosos, eles pregam a submissão da mulher ao homem.