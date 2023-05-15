Mulher é morta a facadas em prédio no Centro de Vitória

Ana Carolina Rocha Kurth, de 24 anos, morta no Centro de Vitória Crédito: Redes sociais

TV Gazeta, afirmaram que o principal suspeito do crime é o companheiro da vítima. O homem, que seria universitário, também de 24 anos, é considerado foragido pela Uma mulher identificada como Ana Carolina Rocha Kurth, de 24 anos, foi morta a facadas dentro de um apartamento na Rua Gama Rosa, no Centro de Vitória , por volta das 16h desta segunda-feira (15). Policiais ouvidos pelo repórter Eduardo Dias, da, afirmaram que o principal suspeito do crime é o companheiro da vítima. O homem, que seria universitário, também de 24 anos, é considerado foragido pela Polícia Militar (PM).

Vizinhos comentaram que os dois moravam no local há cerca de três meses. De acordo com eles, o casal já tinha um histórico de brigas e confusões – inclusive, a PM já teria sido chamada ao prédio algumas vezes, devido às discussões. Equipes do Departamento Especialização de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) estiveram na ocorrência, assim como a perícia da Polícia Civil.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). "Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", informou a corporação.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", finalizou o texto.

A corporação, em resposta a uma demanda da reportagem, não informou o nome do suspeito do crime.