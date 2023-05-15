Carro capota em acidente envolvendo mais dois veículos na Serra

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para a ocorrência e segundo o solicitante, a colisão envolveu um caminhão e dois veículos de passeio. Os militares realizaram o desencarceramento de uma vítima que estava presa às ferragens e a deixou aos cuidados da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.