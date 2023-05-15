Carro capota em acidente envolvendo mais dois veículos na Serra

Um carro capotou após um acidente registrado na tarde desta segunda-feira (15), no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. O capotamento ocorreu em um cruzamento da Avenida Norte Sul e com a ES 010.
O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para a ocorrência e segundo o solicitante, a colisão envolveu um caminhão e dois veículos de passeio. Os militares realizaram o desencarceramento de uma vítima que estava presa às ferragens e a deixou aos cuidados da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
A Prefeitura da Serra disse que uma equipe de agentes do Departamento de Operações de Trânsito (DOT) esteve no local do acidente para dar apoio aos militares do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.
A reportagem demandou a Polícia Militar para mais detalhes da ocorrência. Assim que houver retorno, esse texto será atualizado.