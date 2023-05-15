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Foi baleado

Taxista invade batalhão da PM na Serra após ser assaltado por dupla

Segundo a corporação, o motorista ainda foi levado em uma viatura da Polícia Militar para um hospital; dois suspeitos foram detidos, com diferentes armas
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

15 mai 2023 às 15:16

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 15:16

Taxista foi assaltado por dois indivíduos antes de invadir o local
Taxista foi assaltado por dois indivíduos antes de invadir o local Crédito: João Brito
Um taxista de 58 anos invadiu a área do 6º Batalhão, no bairro Carapina, Serra, com o táxi que estava dirigindo, após ser vítima de um assalto na manhã desta segunda-feira (15). A Polícia Militar informou que o homem – cuja identidade não foi divulgada – quebrou a cancela e ainda atingiu um carro que estava no local. 
De acordo com a corporação, o taxista chegou a ser baleado e foi levado por uma viatura a um hospital particular. A esposa dele, Arlinda de Souza, afirmou que a vítima foi encaminhada para outra unidade e está internada em estado grave na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Dr. Jayme Santos Neves, também no município. 
O repórter João Brito, da TV Gazeta, esteve no local e conversou com o tenente-coronel César, comandante do 6º Batalhão da PM. De acordo com ele, os suspeitos pediram a corrida no mesmo bairro onde aconteceu o crime e afirmaram terem como destino Nova Rosa da Penha, em Cariacica, mas que precisariam fazer uma parada em Jardim Carapina. Desconfiado, o taxista mudou a rota e entrou na área da PM. 
Ainda segundo o tenente-coronel, dois tiros foram efetuados por um dos suspeitos, assim que o veículo entrou no Batalhão. O primeiro atingiu o taxista, baleado nas costas, e outro o comparsa que estava no banco da carona. Os dois criminosos, de 25 e 28 anos, foram detidos com uma arma de fogo caseira, um pino de cocaína e uma arma branca.
Taxista invade batalhão da PM na Serra após ser assaltado por dupla
"Uma submetralhadora de 9 mm estava na posse do indivíduo de 25 anos. Acreditamos que, ao fazer a mudança brusca, efetuou o disparo, atingindo a parte posterior do taxista, transfixou o pulmão e saiu na frente. Possivelmente, esse projétil pode ter atingido seu próprio companheiro, tendo em vista que nenhum militar efetuou disparo de fogo na detenção deles"
Tenente-coronel César - Comandante do 6º Batalhão da PM
Para a reportagem, a esposa do taxista também afirmou que ele atua no bairro Carapina há mais de 30 anos. De acordo com Arlinda de Souza, este já é o quarto assalto sofrido pelo companheiro durante o serviço. 
A Polícia Civil também informou que a ocorrência segue em andamento e, por isso, ainda não há outras informações a serem passadas. 

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