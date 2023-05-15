Jovem é achado morto e polícia investiga relação com estupro em Linhares

Um jovem de 25 anos foi encontrado morto, com marcas de tiros no corpo, boiando às margens do Rio Doce, no bairro Aviso, em Linhares, na manhã deste domingo (14). Segundo a Polícia Militar, Noerdan Barbosa Marçal estava desaparecido desde a última quinta-feira (11) e seria suspeito de estuprar uma adolescente no município. Os dois crimes são investigados pela Polícia Civil.

A PM informou que foi necessária uma embarcação para resgatar o corpo na água. A perícia foi acionada para fazer o recolhimento do cadáver e verificou que havia sinais de violência – marcas de tiro.

Para A Gazeta, o delegado Tiago Cavalcanti, titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, disse que a família da adolescente procurou a delegacia para denunciar o caso de estupro após o desaparecimento de Noerdan.

"De fato uma pessoa, somente no período do desaparecimento dele, fez a acusação formal de estupro. Antes disso, não. A morte dele pode ter sido fruto de uma represália do tráfico de drogas contra estuprador", disse o delegado.

O estupro é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Linhares. Em nota, a Polícia Civil informou que todas as circunstâncias relacionadas à ocorrência serão investigadas, e não passou mais detalhes sobre o caso. Segundo apuração da reportagem, a adolescente ainda não foi submetida a exames.

Os dois casos são investigados pela Delegacia Regional de Linhares Crédito: Heber Tomaz

A investigação do assassinado de Noerdan está a cargo da DHPP de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. "Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", afirmou a Polícia Civil.