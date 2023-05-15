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Encontrado no Rio Doce

Jovem é achado morto e polícia investiga relação com estupro em Linhares

Segundo a Polícia Militar, Noerdan Barbosa Marçal estava desaparecido desde a última quinta-feira (11) e seria suspeito de estuprar uma adolescente no município, crimes são investigados
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

15 mai 2023 às 11:42

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 11:42

Um jovem de 25 anos foi encontrado morto, com marcas de tiros no corpo, boiando às margens do Rio Doce, no bairro Aviso, em Linhares, na manhã deste domingo (14). Segundo a Polícia Militar, Noerdan Barbosa Marçal estava desaparecido desde a última quinta-feira (11) e seria suspeito de estuprar uma adolescente no município. Os dois crimes são investigados pela Polícia Civil.
A PM informou que foi necessária uma embarcação para resgatar o corpo na água. A perícia foi acionada para fazer o recolhimento do cadáver e verificou que havia sinais de violência – marcas de tiro.
Para A Gazeta, o delegado Tiago Cavalcanti, titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, disse que a família da adolescente procurou a delegacia para denunciar o caso de estupro após o desaparecimento de Noerdan. 
"De fato uma pessoa, somente no período do desaparecimento dele, fez a acusação formal de estupro. Antes disso, não. A morte dele pode ter sido fruto de uma represália do tráfico de drogas contra estuprador", disse o delegado.
O estupro é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Linhares. Em nota, a Polícia Civil informou que todas as circunstâncias relacionadas à ocorrência serão investigadas, e não passou mais detalhes sobre o caso. Segundo apuração da reportagem, a adolescente ainda não foi submetida a exames.
16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).
Os dois casos são investigados pela Delegacia Regional de Linhares Crédito: Heber Tomaz
A investigação do assassinado de Noerdan está a cargo da DHPP de Linhares e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. "Detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", afirmou a Polícia Civil.
A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, disse a PC.

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