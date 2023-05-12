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Doguinho rouba a cena durante operação contra tráfico em Linhares

Em vídeos divulgados nas redes sociais, o filhote barrigudinho aparece entre os policiais de forma despreocupada e interage com os militares
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

12 mai 2023 às 19:16

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 19:16

A fofura de um cachorrinho preto, aparentemente sem raça definida (SRD), encantou até mesmo os policiais que participavam de uma operação contra o tráfico de drogas em Linhares, no Norte do Estado, nesta sexta-feira (12). Alguns registros do animal foram publicados nas redes sociais do secretário de Segurança do Estado, coronel Alexandre Ramalho, que também marcou presença na ação. 
Em uma das imagens divulgadas, Ramalho segura o filhote e brinca que um dia ele trabalhará na corporação como cão policial, criado e adestrado especificamente para ajudar as forças de segurança pública. "'Cê' é polícia? Você vai virar KN (K9), hein?", pergunta o secretário, em tom cômico.
O cachorro também aparece circulando livremente entre os policiais, de forma despreocupada. Aliás, ele se mostra bem à vontade com a movimentação – é possível ver, por exemplo, que o 'doguinho' balança o rabo diversas vezes, o que costuma ser interpretado como um ato amigável e de comunicação.
Apesar de ter ficado famoso entre quem acompanhava a operação, não há mais informações sobre se ele possui tutores ou se vive nas ruas do município. 

A operação

Uma operação policial foi deflagrada em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (12), para cumprir 37 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão em bairros do município. Os alvos são ligados a três organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas, homicídios e outros crimes.
Policiais durante operação contra facções envolvidas em homicídios e tráfico de drogas em Linhares
Policiais durante operação contra facções envolvidas em homicídios e tráfico de drogas em Linhares Crédito: Divulgação/Sesp
Os mandados estão sendo cumpridos em Regência, Rio Quartel, Bebedouro, Aviso, Planalto e Canivete, informou a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).
Atuaram, ao todo, cerca de 80 policiais da Polícia Civil, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), o canil da Polícia Militar, o Resgate do Corpo de Bombeiros e o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer). O secretário da Sesp, Alexandre Ramalho, também acompanhou a operação.

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