Doguinho rouba a cena durante operação contra tráfico em Linhares

Em uma das imagens divulgadas, Ramalho segura o filhote e brinca que um dia ele trabalhará na corporação como cão policial, criado e adestrado especificamente para ajudar as forças de segurança pública. "'Cê' é polícia? Você vai virar KN (K9), hein?", pergunta o secretário, em tom cômico.

O cachorro também aparece circulando livremente entre os policiais, de forma despreocupada. Aliás, ele se mostra bem à vontade com a movimentação – é possível ver, por exemplo, que o 'doguinho' balança o rabo diversas vezes, o que costuma ser interpretado como um ato amigável e de comunicação.

Apesar de ter ficado famoso entre quem acompanhava a operação, não há mais informações sobre se ele possui tutores ou se vive nas ruas do município.

A operação

Uma operação policial foi deflagrada em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (12), para cumprir 37 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão em bairros do município. Os alvos são ligados a três organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas, homicídios e outros crimes.

Policiais durante operação contra facções envolvidas em homicídios e tráfico de drogas em Linhares Crédito: Divulgação/Sesp

Os mandados estão sendo cumpridos em Regência, Rio Quartel, Bebedouro, Aviso, Planalto e Canivete, informou a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).