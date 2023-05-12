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Sem feridos

Incêndio destrói restaurante após botijão de gás explodir em Cachoeiro

Quando a equipe dos Bombeiros entrou no estabelecimento, na manhã desta sexta-feira (12), o botijão estava em chamas; ninguém ficou ferido
Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

12 mai 2023 às 14:25

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 14:25

Explosão de botijão de gás causa incêndio e destrói restaurante em Cachoeiro Crédito: Divulgação/Leitor A Gazeta
Um botijão de gás explodiu e causou um incêndio em um restaurante na rua Jerônimo Ribeiro, no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado. O local não tinha o alvará do Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido no acidente, ocorrido na manhã desta sexta-feira (12). 

Incêndio destrói restaurante em Cachoeiro de Itapemirim

De acordo com os Bombeiros, quando a equipe entrou no restaurante o botijão de gás estava em chamas. O objeto foi retirado do estabelecimento, o fogo foi apagado e o botijão foi colocado em um local seguro para dissipar o gás. A equipe permaneceu até o trabalho ser concluído. As chamas destruíram o local.

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Bombeiros Cachoeiro de Itapemirim Incêndio Botijão de gás
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