Incêndio destrói restaurante após botijão de gás explodir em Cachoeiro

Um botijão de gás explodiu e causou um incêndio em um restaurante na rua Jerônimo Ribeiro, no bairro Amarelo, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado. O local não tinha o alvará do Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido no acidente, ocorrido na manhã desta sexta-feira (12).
Incêndio destrói restaurante em Cachoeiro de Itapemirim
De acordo com os Bombeiros, quando a equipe entrou no restaurante o botijão de gás estava em chamas. O objeto foi retirado do estabelecimento, o fogo foi apagado e o botijão foi colocado em um local seguro para dissipar o gás. A equipe permaneceu até o trabalho ser concluído. As chamas destruíram o local.