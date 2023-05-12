Funcionários são presos por desvio de 120 kg de carne de frigorífico de Vila Velha

Dois homens foram presos no bairro Jardim América, em Cariacica , no início da tarde de quinta-feira (11), após serem flagrados transportando 120 kg de carne de porco furtados do frigorífico em que eles trabalham no bairro Ilha das Flores, Vila Velha . Quem chamou a polícia foi proprietário do estabelecimento, patrão dos dois homens, que suspeitou da dupla durante uma entrega.

Os dois suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica. Um vídeo feito pelo próprio dono do local mostra a abordagem aos funcionários.

Eles foram identificados como:

David Hastenreiter Lopes, 40 anos



Marcos Aurélio Vieira Lobo, 29 anos



Carne de porco encontrada com funcionários em Cariacica Crédito: Reprodução

De acordo com informações repassada pela Polícia Militar, a equipe foi acionada para verificar uma ocorrência de furto. No local, o proprietário do frigorífico afirmou à polícia que flagrou dois funcionários comercializando as carnes de forma irregular.

O homem relatou que os dois saíram da empresa para fazer uma entrega, e ele decidiu acompanhar o caminhão. No meio do caminho, flagrou o momento em que duas partes inteiras de uma carne de porco eram repassadas para outro indivíduo, que estava em uma Volkswagen Kombi. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os dois pedaços, juntos, pesam cerca de 120 kg e teriam um valor estimado em R$ 1.200.

Dupla detida após furtar carnes do comércio onde trabalham Crédito: Samy Ferreira

Os dois funcionários foram detidos no local pela vítima, que acionou uma viatura da Polícia Militar. Os dois foram encaminhados à Delegacia Regional de Cariacica. O dono da Kombi fugiu antes da chegada da polícia.

Em nota, a Polícia Civil informou que os suspeitos, de 29 e 40 anos, foram autuados em flagrante por furto qualificado e encaminhados para o Centro de Triagem de Viana.

Audiência de custódia

Na tarde desta sexta-feira (12), os suspeitos passaram por uma audiência de custódia, onde os advogados de defesa pleitearam pela liberdade provisoria. A juíza de direito acolheu o pedido da defesa parcialmente. Concedeu o benefício da liberdade provisória com fiança de R$ 2,5 mil para cada um dos suspeitos.