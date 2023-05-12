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Saía da escola

Estudante é atropelada por ônibus escolar em Linhares

A vítima estava de bicicleta após sair de uma escola próxima do local quando foi atingida e foi parar debaixo do veículo. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral de Linhares
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

12 mai 2023 às 16:32

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 16:32

Homem é atropelado por ônibus escolar em Linhares
Homem é atropelado por ônibus escolar em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma estudante foi atropelada por um ônibus escolar no início da tarde desta sexta-feira (12), no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava de bicicleta após sair de uma escola próxima do local quando foi atingida e foi parar debaixo do veículo.
A PM informou que a estudante se manteve consciente e o Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento. No local, a equipe dos bombeiros fizeram o socorro e constataram que a vítima estava estável. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral de Linhares.
A reportagem ainda apura quem é o responsável pelo ônibus escolar.

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