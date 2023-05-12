Estudante é atropelada por ônibus escolar em Linhares

Uma estudante foi atropelada por um ônibus escolar no início da tarde desta sexta-feira (12), no bairro Araçá, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava de bicicleta após sair de uma escola próxima do local quando foi atingida e foi parar debaixo do veículo.
A PM informou que a estudante se manteve consciente e o Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento. No local, a equipe dos bombeiros fizeram o socorro e constataram que a vítima estava estável. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Geral de Linhares.
A reportagem ainda apura quem é o responsável pelo ônibus escolar.