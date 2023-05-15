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ES 137

Acidente em Nova Venécia: jovem de moto morre após bater em palmeira

Imagens do local do acidente, na noite deste domingo (14), mostram que batida ocorreu após uma curva; motociclista de 22 anos morreu na hora
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

15 mai 2023 às 12:28

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 12:28

Acidente aconteceu na estrada que liga Nova Venécia a Vila Pavão
Acidente aconteceu na estrada que liga Nova Venécia a Vila Pavão Crédito: Joel Piont
Um jovem de 22 anos morreu após perder o controle da moto que ele pilotava e bater em uma palmeira em um canteiro lateral da ES 137, na altura do bairro Aeroporto, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente ocorreu na noite deste domingo (14) e o motociclista morreu no local, segundo a Polícia Militar. O nome dele não foi divulgado. 
O acidente aconteceu na estrada que liga Nova Venécia a Vila Pavão. Em imagens, é possível ver que a batida ocorreu após uma curva. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local para fazer o atendimento à vítima, mas o jovem já estava sem vida.
A Polícia Civil disse que o corpo do rapaz foi recolhido pela perícia e encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

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