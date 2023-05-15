Vídeo: pneus se desprendem de carreta e atingem Fusca em Cachoeiro

As rodas de uma carreta que passava pela Avenida Jones dos Santos Neves, na altura do bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, se desprenderam e atingiram um Fusca na manhã desta segunda-feira (15). Uma câmera de videomonitoramento de um comércio em frente ao local flagrou o acidente.
O caso aconteceu às 9h13, na Rua Paulina Simonato, na entrada do bairro Agostinho Simonato. Na imagem da câmera de segurança é possível ver que duas rodas saem rolando pela rua, acertam o Fusca estacionado, tombam e quase atingem outro veículo atrás do carro. O motorista percebe a tempo, sai do carro e para as rodas com as próprias mãos, antes que elas também atingissem o veículo dele.
Por sorte, o motorista do veículo não estava no interior do carro e ninguém se feriu. Após o fato, segundo funcionários de uma oficina em frente, o motorista da carreta e o dono do automóvel conversaram no local sobre o conserto do carro.
Não há informações se a Polícia Militar esteve no local para registrar o acidente.