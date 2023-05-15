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Vídeo: pneus se desprendem de carreta e atingem Fusca em Cachoeiro

Caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (15) na Avenida Jones dos Santos Neves, na altura do bairro Agostinho Simonato
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 mai 2023 às 15:21

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 15:21

As rodas de uma carreta que passava pela Avenida Jones dos Santos Neves, na altura do bairro Agostinho Simonato, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, se desprenderam e atingiram um Fusca na manhã desta segunda-feira (15). Uma câmera de videomonitoramento de um comércio em frente ao local flagrou o acidente.
O caso aconteceu às 9h13, na Rua Paulina Simonato, na entrada do bairro Agostinho Simonato. Na imagem da câmera de segurança é possível ver que duas rodas saem rolando pela rua, acertam o Fusca estacionado, tombam e quase atingem outro veículo atrás do carro. O motorista percebe a tempo, sai do carro e para as rodas com as próprias mãos, antes que elas também atingissem o veículo dele.
Por sorte, o motorista do veículo não estava no interior do carro e ninguém se feriu. Após o fato, segundo funcionários de uma oficina em frente, o motorista da carreta e o dono do automóvel conversaram no local sobre o conserto do carro.
Não há informações se a Polícia Militar esteve no local para registrar o acidente.

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