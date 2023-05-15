Vídeo: pneus se desprendem de carreta e atingem Fusca em Cachoeiro

O caso aconteceu às 9h13, na Rua Paulina Simonato, na entrada do bairro Agostinho Simonato. Na imagem da câmera de segurança é possível ver que duas rodas saem rolando pela rua, acertam o Fusca estacionado, tombam e quase atingem outro veículo atrás do carro. O motorista percebe a tempo, sai do carro e para as rodas com as próprias mãos, antes que elas também atingissem o veículo dele.