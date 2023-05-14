Jovem toma arma de policial dentro de delegacia, troca tiros e acaba morto no Sul do ES

Um policial civil acabou baleado na perna na manhã deste domingo (14) após ter a própria arma, uma pistola .40, roubada por um rapaz de 20 anos que chegava na Delegacia de Itapemirim , no Litoral Sul do Espírito Santo, suspeito de praticar crime de receptação. O suspeito ainda tentou balear outros agentes e entrar em uma casa, mas acabou morto na troca de tiros.

Troca de tiros assustou os moradores próximos à Delegacia de Itapemirim Crédito: Tairone Brasil

De acordo com informações do delegado plantonista, Thiago Viana, a Polícia Militar havia detido o suspeito em Iconha. No momento em que o homem percebeu que seria encaminhado para a cela da delegacia, ele entrou em luta corporal com o policial civil que estava recebendo a ocorrência e com o policial militar que a entregava. O detido, que estava sem algemas, pegou a arma do agente e atirou contra os policiais.

“O policial civil foi atingido por um disparo no fêmur, que provocou uma fratura. Ele foi socorrido para o PA de Marataízes e depois, transferido para a Unimed em Cachoeiro para cirurgia. Ele está bem”, contou o delegado.

Após balear o policial civil, o homem saiu correndo pelas ruas próximas à delegacia. Houve troca de tiros e os moradores ficaram assustados. Policiais civis, militares , Guarda Civil Municipal, além de policiais de folga, foram acionados para pegar o suspeito. Três agentes da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) estavam de folga e também atuaram no cerco ao fugitivo.

Muitos agentes participaram da ação que acabou com a morte do suspeito que pegou a arma de um policial Crédito: Tairone Brasil

Na troca de tiros, o fugitivo acabou baleado. Ele foi socorrido para o pronto atendimento de Marataízes, mas acabou morrendo. O Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, segundo o delegado, recolheria o corpo.

A arma do policial foi apreendida. Ao verificar o histórico criminal do indivíduo, segundo a Polícia Civil , constatou-se que ele tem passagens por tráfico de drogas, furtos e crimes relacionados a Lei Maria da Penha.