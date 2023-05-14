Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Polícia
  • Jovem toma arma de policial dentro de delegacia, troca tiros e acaba morto no Sul do ES
Em Itapemirim

Jovem toma arma de policial dentro de delegacia, troca tiros e acaba morto no Sul do ES

Caso aconteceu na manhã deste domingo (14) na delegacia de Itapemirim. Suspeito baleou um policial e ainda disparou contra outros agentes antes de fugir e ser alvejado
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 mai 2023 às 15:58

Publicado em 14 de Maio de 2023 às 15:58

Um policial civil acabou baleado na perna na manhã deste domingo (14) após ter a própria arma, uma pistola .40, roubada por um rapaz de 20 anos que chegava na Delegacia de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, suspeito de praticar crime de receptação. O suspeito ainda tentou balear outros agentes e entrar em uma casa, mas acabou morto na troca de tiros.
Troca de tiros assustou os moradores próximos à Delegacia de Itapemirim Crédito: Tairone Brasil
De acordo com informações do delegado plantonista, Thiago Viana, a Polícia Militar havia detido o suspeito em Iconha. No momento em que o homem percebeu que seria encaminhado para a cela da delegacia, ele entrou em luta corporal com o policial civil que estava recebendo a ocorrência e com o policial militar que a entregava. O detido, que estava sem algemas, pegou a arma do agente e atirou contra os policiais.
“O policial civil foi atingido por um disparo no fêmur, que provocou uma fratura. Ele foi socorrido para o PA de Marataízes e depois, transferido para a Unimed em Cachoeiro para cirurgia. Ele está bem”, contou o delegado.
Após balear o policial civil, o homem saiu correndo pelas ruas próximas à delegacia. Houve troca de tiros e os moradores ficaram assustados. Policiais civis, militares , Guarda Civil Municipal, além de policiais de folga, foram acionados para pegar o suspeito. Três agentes da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) estavam de folga e também atuaram no cerco ao fugitivo.
Muitos agentes participaram da ação que acabou com a morte do suspeito que pegou a arma de um policial Crédito: Tairone Brasil
Na troca de tiros, o fugitivo acabou baleado. Ele foi socorrido para o pronto atendimento de Marataízes, mas acabou morrendo. O Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, segundo o delegado, recolheria o corpo.
A arma do policial foi apreendida. Ao verificar o histórico criminal do indivíduo, segundo a Polícia Civil, constatou-se que ele tem passagens por tráfico de drogas, furtos e crimes relacionados a Lei Maria da Penha.
Jovem toma arma de policial dentro de delegacia, troca tiros e acaba morto no Sul do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Itapemirim Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã
Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados