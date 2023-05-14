Motorista perde controle, picape capota e para na praia da Curva da Jurema

O motorista de uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton perdeu o controle da direção ao fazer uma curva, atrás de um shopping, na Enseada do Suá, em Vitória, na noite deste sábado (13), e se acidentou. Ele capotou com o veículo, bateu em uma árvore e foi parar somente quando chegou à área de restinga da Curva da Jurema.
O motorista seguia pela Rua Marilia de Rezende Scarton Coutinho e, segundo o gerente de operação e fiscalização de trânsito da Guarda Municipal, Brunno Xavier, capotou no momento que fez a curva à esquerda, na Avenida José Miranda Machado. Na avaliação feita pelos agentes que atenderam a ocorrência, possivelmente o capotamento foi resultado de excesso de velocidade.
"Ele não aparentava estar alcoolizado, nem sob efeito de outra substância. Não posso assegurar, mas, pela nossa experiência, tudo indica que foi excesso de velocidade", afirmou Brunno Xavier, acrescentando que o limite da via é baixo, de 40km/hora.
Embora a guarda tenha autoridade para realizar o teste de bafômetro, o recurso não foi utilizado porque, afirmou o gerente, não havia indícios de consumo de álcool. A caminhonete foi retirada por volta das 4 horas deste domingo (14) por um guincho da Guarda Municipal para evitar maior dano ambiental, com o risco de vazamento de combustível e óleo, além de já ter atingido a restinga, vegetação de proteção da praia.
O veículo foi levado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) com o qual a administração municipal tem convênio. Os custos, segundo Brunno, deverão ser pagos pelo motorista quando for retirar a caminhonete do local. Não houve feridos na ocorrência.
Correção
16/05/2023 - 3:50
A Guarda Municipal de Vitória havia informado, nesse domingo (15), que o nome do condutor do veículo era Marcos Vinicius Pinto Beiriz Soares. No entanto, este não era o condutor da picape. O texto foi corrigido e atualizado.