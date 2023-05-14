Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Vitória

Motorista perde controle, picape capota e para na praia da Curva da Jurema

Veículo capotou após não conseguir realizar uma curva; carro precisou ser retirado com guincho da área de restinga
Aline Nunes

Publicado em 14 de Maio de 2023 às 11:44

Caminhonete capotou e parou na área de restinga da Curva da Jurema Crédito: Guarda Municipal de Vitória
O motorista de uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton perdeu o controle da direção ao fazer uma curva, atrás de um shopping, na Enseada do Suá, em Vitória, na noite deste sábado (13), e se acidentou. Ele capotou com o veículo, bateu em uma árvore e foi parar somente quando chegou à área de restinga da Curva da Jurema. 
O motorista seguia pela Rua Marilia de Rezende Scarton Coutinho e, segundo o gerente de operação e fiscalização de trânsito da Guarda Municipal, Brunno Xavier, capotou no momento que fez a curva à esquerda, na Avenida José Miranda Machado. Na avaliação feita pelos agentes que atenderam a ocorrência, possivelmente o capotamento foi resultado de excesso de velocidade. 
"Ele não aparentava estar alcoolizado, nem sob efeito de outra substância. Não posso assegurar, mas, pela nossa experiência, tudo indica que foi excesso de velocidade", afirmou Brunno Xavier, acrescentando que o limite da via é baixo, de 40km/hora. 
Embora a guarda tenha autoridade para realizar o teste de bafômetro, o recurso não foi utilizado porque, afirmou o gerente, não havia indícios de consumo de álcool. A caminhonete foi retirada por volta das 4 horas deste domingo (14) por um guincho da Guarda Municipal para evitar maior dano ambiental, com o risco de vazamento de combustível e óleo, além de já ter atingido a restinga, vegetação de proteção da praia. 
O veículo foi levado para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) com o qual a administração municipal tem convênio. Os custos, segundo Brunno, deverão ser pagos pelo motorista quando for retirar a caminhonete do local. Não houve feridos na ocorrência. 

Correção

16/05/2023 - 3:50
A Guarda Municipal de Vitória havia informado, nesse domingo (15), que o nome do condutor do veículo era Marcos Vinicius Pinto Beiriz Soares. No entanto, este não era o condutor da picape. O texto foi corrigido e atualizado. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados