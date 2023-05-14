Policiais ficam feridos ao cair de prédio durante perseguição em Vila Velha

Prédio no bairro Boa Vista II, em Vila Velha, de onde dois militares caíram durante uma perseguição Crédito: Caique Verli / TV Gazeta

Dois policiais militares caíram do segundo andar de um prédio na parte alta do bairro Boa Vista II, em Vila Velha, na noite deste sábado (13). Uma equipe da PM estava perseguindo a pé dois suspeitos que estariam com drogas em uma sacola grande e que fugiram para dentro de um apartamento. Ao fazer o cerco da residência, dois militares que estavam na escada que dava para a porta do imóvel se apoiaram no parapeito, que cedeu, fazendo com que caíssem.

O cabo Marcos José caiu na escadaria do térreo do prédio e o soldado Marchezi bateu no telhado da casa ao lado. Foi necessário arrombar a residência para socorrê-lo.



Prédio no bairro Boa Vista II, em Vila Velha: um militar caiu na escada e outro, no telhado da casa ao lado Crédito: Caique Verli / TV Gazeta

Segundo o registro da ocorrência, "no local onde os militares caíram, haviam objetos pontiagudos e contundentes presos à estrutura do próprio prédio". Além disso, pedaços do parapeito quebrado também caíram sobre os militares.



Marcos foi encaminhado para o hospital Antônio Bezerra de Farias e Marchezi, para o Hospital Vila Velha, ambos no mesmo município. Em nota, a corporação disse que eles não correm risco de morte.



Os militares voltaram ao bairro com o apoio da Força Tática e conseguiram entrar no apartamento para onde os dois suspeitos tinham fugido. No local foram encontradas 420 pedras de crack e R$ 380 em espécie. Ao saber que os suspeitos entraram na casa vizinha, os policiais arrombaram a porta, que estava bloqueada com barricadas. Os suspeitos tentaram novamente fugir, empurrando e agredindo os policiais, segundo o relato da PM, mas foram capturados.

Com Hitalo Moraes Gonçalves e Rian da Silva, ambos de 22 anos, foram encontradas 118 pedras de crack R$ 387 em espécie e um comprovante de depósito de R$ 1.339 em nome de uma terceira pessoa. Os dois foram encaminhados para a Delegacia Regional do município.