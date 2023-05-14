Motociclista troca tiros com a PM durante abordagem e acaba morto

Viatura atingida durante ação policial em Governador Lindemberg Crédito: Divulgação/PMES

Um motociclista morreu ao tentar fugir de uma abordagem policial em Governador Lindenberg, Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste sábado (13). Outro homem que estava na moto conseguiu fugir dos policiais militares.

A PM realizava patrulhamento no Morro do Cupim quando viu dois homens em uma moto. De acordo com os militares, eles atiraram na direção da equipe com uma submetralhadora e uma pistola. Os policiais revidaram e atingiram um suspeito. Ele caiu com a moto.

Material apreendido pela PM durante ação policial Crédito: Divulgação/PMES

O Samu foi acionado e constatou que o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro conseguiu fugir sem levar a moto. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.