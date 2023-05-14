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Outro fugiu

Motociclista troca tiros com a PM durante abordagem e acaba morto

Caso aconteceu em Governador Lindenberg, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste sábado (13). De acordo com os militares, criminosos tinham uma submetralhadora
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

13 mai 2023 às 21:08

Publicado em 13 de Maio de 2023 às 21:08

Viatura atingida, armas e drogas apreendidas em operação da PM
Viatura atingida durante ação policial em Governador Lindemberg Crédito: Divulgação/PMES
Um motociclista morreu ao tentar fugir de uma abordagem policial em Governador Lindenberg, Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste sábado (13). Outro homem que estava na moto conseguiu fugir dos policiais militares.
A PM realizava patrulhamento no Morro do Cupim quando viu dois homens em uma moto. De acordo com os militares, eles atiraram na direção da equipe com uma submetralhadora e uma pistola. Os policiais revidaram e atingiram um suspeito. Ele caiu com a moto.
Viatura atingida, armas e drogas apreendidas em operação da PM
Material apreendido pela PM durante ação policial Crédito: Divulgação/PMES
O Samu foi acionado e constatou que o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro conseguiu fugir sem levar a moto. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
"A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Governador Lindenberg. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", diz a nota da corporação.

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