Motociclista troca tiros com a PM durante abordagem e acaba morto

Um motociclista morreu ao tentar fugir de uma abordagem policial em Governador Lindenberg, Noroeste do Espírito Santo, na manhã deste sábado (13). Outro homem que estava na moto conseguiu fugir dos policiais militares.
A PM realizava patrulhamento no Morro do Cupim quando viu dois homens em uma moto. De acordo com os militares, eles atiraram na direção da equipe com uma submetralhadora e uma pistola. Os policiais revidaram e atingiram um suspeito. Ele caiu com a moto.
O Samu foi acionado e constatou que o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro conseguiu fugir sem levar a moto. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
"A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Governador Lindenberg. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", diz a nota da corporação.