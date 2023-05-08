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Operação tira motos barulhentas de circulação e aplica 36 multas em Colatina

Segundo a PM, o escapamento dos veículos são alterados para fazer mais barulho. Os motociclistas flagrados vão responder processo pelo crime de perturbação do sossego
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

08 mai 2023 às 17:47

Publicado em 08 de Maio de 2023 às 17:47

Uma operação da Polícia Militar em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, removeu 11 motos de circulação e aplicou 36 multas por perturbação do sossego. A ação ocorreu entre esta sexta-feira (5) e sábado (6) em vários bairros do município.
Segundo a PM, o escapamento dos veículos são alterados para que as motos façam mais barulho. Os policiais apreenderam o escapamento de algumas das motos e aplicaram multa no valor de R$ 195,23 para os motociclistas, além de perda de 5 pontos na carteira de habilitação.

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Ainda de acordo com a operação, quem foi flagrado utilizando as motos adulteradas também responderá processo pelo crime de perturbação do sossego.
Operação tira motos barulhentas de circulação e aplica 36 multas em Colatina

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