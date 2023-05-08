Uma operação da Polícia Militar em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, removeu 11 motos de circulação e aplicou 36 multas por perturbação do sossego. A ação ocorreu entre esta sexta-feira (5) e sábado (6) em vários bairros do município.
Segundo a PM, o escapamento dos veículos são alterados para que as motos façam mais barulho. Os policiais apreenderam o escapamento de algumas das motos e aplicaram multa no valor de R$ 195,23 para os motociclistas, além de perda de 5 pontos na carteira de habilitação.
Ainda de acordo com a operação, quem foi flagrado utilizando as motos adulteradas também responderá processo pelo crime de perturbação do sossego.
Operação tira motos barulhentas de circulação e aplica 36 multas em Colatina