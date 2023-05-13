Motorista recusa bafômetro, é multado e depois flagrado em outra blitz no ES

Blitz da Polícia Militar em Vila Velha, na última sexta-feira (12) Crédito: BPTran/ PMES/ Divulgação

Um motorista foi multado duas vezes por se recusar a fazer o teste do bafômetro em duas blitze diferentes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar na noite de sexta-feira (12) em Vila Velha, na Grande Vitória.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi parado uma primeira vez em uma blitz no bairro Itapuã e se recusou a fazer o teste do bafômetro. O carro só foi liberado depois que um novo condutor foi até o local para retirar o veículo.

Poucas horas depois, o mesmo motorista foi parado em outra blitz em outro ponto do mesmo bairro, cerca de 500 metros de distância da primeira blitz em que ele foi detido.

Ele foi abordado novamente pelos policiais e sofreu todas as consequências em dobro.

O motorista vai ter que pagar R$ 3 mil da primeira multa, quase R$ 6 mil da segunda, além dos gastos com o curso de reciclagem. O homem ainda deve ficar pelo menos dois anos sem dirigir.

Ainda de acordo com a PM, neste caso, o processo vai virar cassação da carteira de motorista, considerando a reincidência.

O motorista não teve a identidade divulgada.

De acordo com Brunno Xavier, gerente de operação e fiscalização de trânsito da Guarda Municipal da Capital, foram parados 218 automóveis, sendo que 31 motoristas se recusaram a fazer o teste do etilômetro e nove não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH). “Isso vem sendo comum nas nossas operações”, revelou.

Segundo ele, durante a ação na Avenida Fernando Ferrari, um jovem de apenas 17 anos também foi flagrado dirigindo um carro e ainda se recusou a soprar o bafômetro. “O licenciamento era de 2017 e ele disse que tinha adquirido o automóvel há pouco tempo." O veículo foi removido para um pátio.