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Blitz flagra condutor sem CNH e até adolescente dirigindo em Vitória

Flagras aconteceram em uma ação na Avenida Fernando Ferrari nessa sexta-feira (12); durante a noite, 31 motoristas se recusaram a fazer o teste do bafômetro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2023 às 18:12

Publicado em 13 de Maio de 2023 às 18:12

Guarda Municipal realizou blitz em avenidas da Capital na última sexta-feira (12)
Guarda Municipal realizou blitz em avenidas da Capital na última sexta-feira (12) Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória
Motorista com sinais de embriaguez, condutor sem habilitação e até adolescente dirigindo um carro. Tudo isso foi flagrado em apenas uma noite em Vitória. Na última sexta-feira (12), guardas municipais fizeram duas blitz: uma na Avenida Fernando Ferrari e outra na Avenida Saturnino de Brito, resultando em 48 autuações.
De acordo com Brunno Xavier, gerente de operação e fiscalização de trânsito da Guarda Municipal da Capital, foram parados 218 automóveis, sendo que 31 motoristas se recusaram a fazer o teste do etilômetro e nove não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH). “Isso vem sendo comum nas nossas operações”, revelou.
Segundo ele, durante a ação na Avenida Fernando Ferrari, um jovem de apenas 17 anos também foi flagrado dirigindo um carro e ainda se recusou a soprar o bafômetro. “O licenciamento era de 2017 e ele disse que tinha adquirido o automóvel há pouco tempo." O veículo foi removido para um pátio.

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