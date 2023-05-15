Professor leva pauladas na cabeça por desconhecido em rua de Vila Velha

As pauladas causaram ferimentos na cabeça do professor agredido em Vila Velha Crédito: Acervo Pessoal

Um professor de 59 anos foi agredido com pauladas na cabeça por um desconhecido, na manhã desse domingo (14), em uma rua do bairro Ataíde, em Vila Velha

A vítima, Paulo Roberto Covre, contou que seguia para uma padaria e depois iria para a feira, quando passou por um jovem que estava abaixado colocando o tênis. A vítima chegou a dar um "bom dia" para o suspeito.

Alguns passos depois, o professor percebeu que o mesmo homem estava mais próximo dele e foi surpreendido pelas agressões.

"No final da rua, percebi que tinha alguém muito próximo de mim e, ao virar para trás, recebi uma pancada muito forte na cabeça e o agressor continuou desferindo golpes " Paulo Roberto Covre - Professor

Professor é agredido a pauladas em Vila Velha Crédito: Roberto Pratti

Um morador ouviu os gritos de socorro do professor e gritou com o homem, que foi embora. A vítima foi socorrida e levada para um Pronto-Atendimento (PA) da região, onde levou mais de dez pontos na cabeça.

"Loucura urbana, pode ser droga, um surto psicótico, não tem explicação", disse o professor" Paulo Roberto Covre - Professor

Ainda assustado com tudo que aconteceu e com outros ferimentos pelo corpo, o professor disse que poderia morrer se o vizinho não tivesse gritado.

O professor teve de enfaixar a cabeça para se proteger dos ferimentos sofridos Crédito: Acervo Pessoal

Moradores disseram que um homem com as mesmas características teria sido preso logo depois quebrando retrovisores de carros no bairro Aribiri, também em Vila Velha.

Polícia Civil confirmou a prisão e disse que o suspeito foi autuado em flagrante por dano ao patrimônio e desobediência e depois encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Polícia Militar disse que foi acionada para verificar a informação de que havia um indivíduo detido no bairro Aribiri. No local, a equipe encontrou outros dois militares contendo um suspeito. Eles disseram que estavam na igreja participando de uma celebração quando ouviram gritos do lado de fora. Ao saírem, visualizaram o suspeito quebrando o retrovisor de um carro.

Em seguida, o indivíduo arremessou o retrovisor em direção ao interior da igreja. Então, os policiais saíram do local e foram em direção ao indivíduo, que se mostrava agressivo e, aparentemente, sob o efeito de entorpecentes. Transtornado, o suspeito ainda arrancou uma placa da Apae da via pública.

Neste momento, os militares se identificaram e deram voz de prisão ao suspeito, que não obedeceu à ordem de parada e resistiu à intervenção dos policiais. Os militares, juntamente com pedestres que passavam pelo local contiveram o indivíduo e, após a chegada da radiopatrulha, foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional.