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"Loucura urbana"

Professor leva pauladas na cabeça por desconhecido em rua de Vila Velha

Agressão aconteceu nesse domingo (14), no bairro Ataíde, enquanto vítima seguia para a padaria; suspeito acabou detido em um bairro próximo após provocar uma confusão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2023 às 15:53

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 15:53

Professor agredido a pauladas em Vila Velha
As pauladas causaram ferimentos na cabeça do professor agredido em Vila Velha Crédito: Acervo Pessoal
Um professor de 59 anos foi agredido com pauladas na cabeça por um desconhecido, na manhã desse domingo (14), em uma rua do bairro Ataíde, em Vila Velha.
A vítima, Paulo Roberto Covre, contou que seguia para uma padaria e depois iria para a feira, quando passou por um jovem que estava abaixado colocando o tênis. A vítima chegou a dar um "bom dia" para o suspeito. 
Alguns passos depois, o professor percebeu que o mesmo homem estava mais próximo dele e foi surpreendido pelas agressões.
"No final da rua, percebi que tinha alguém muito próximo de mim e, ao virar para trás, recebi uma pancada muito forte na cabeça e o agressor continuou desferindo golpes "
Paulo Roberto Covre - Professor
Professor é agredido a pauladas em Vila Velha
Professor é agredido a pauladas em Vila Velha Crédito: Roberto Pratti
Um morador ouviu os gritos de socorro do professor e gritou com o homem, que foi embora. A vítima foi socorrida e levada para um Pronto-Atendimento (PA) da região, onde levou mais de dez pontos na cabeça.
"Loucura urbana, pode ser droga, um surto psicótico, não tem explicação", disse o professor"
Paulo Roberto Covre - Professor
Ainda assustado com tudo que aconteceu e com outros ferimentos pelo corpo, o professor disse que poderia morrer se o vizinho não tivesse gritado.
Professor agredido a pauladas em Vila Velha
O professor teve de enfaixar a cabeça para se proteger dos ferimentos sofridos Crédito: Acervo Pessoal
Moradores disseram que um homem com as mesmas características teria sido preso logo depois quebrando retrovisores de carros no bairro Aribiri, também em Vila Velha.
Polícia Civil confirmou a prisão e disse que o suspeito foi autuado em flagrante por dano ao patrimônio e desobediência e depois encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Polícia Militar disse que foi acionada para verificar a informação de que havia um indivíduo detido no bairro Aribiri. No local, a equipe encontrou outros dois militares contendo um suspeito. Eles disseram que estavam na igreja participando de uma celebração quando ouviram gritos do lado de fora. Ao saírem, visualizaram o suspeito quebrando o retrovisor de um carro.
Em seguida, o indivíduo arremessou o retrovisor em direção ao interior da igreja. Então, os policiais saíram do local e foram em direção ao indivíduo, que se mostrava agressivo e, aparentemente, sob o efeito de entorpecentes. Transtornado, o suspeito ainda arrancou uma placa da Apae da via pública.
Neste momento, os militares se identificaram e deram voz de prisão ao suspeito, que não obedeceu à ordem de parada e resistiu à intervenção dos policiais. Os militares, juntamente com pedestres que passavam pelo local contiveram o indivíduo e, após a chegada da radiopatrulha, foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta, e g1ES

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