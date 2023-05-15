Professor leva pauladas na cabeça por desconhecido em rua de Vila Velha

Um professor de 59 anos foi agredido com pauladas na cabeça por um desconhecido, na manhã desse domingo (14), em uma rua do bairro Ataíde, em Vila Velha.
A vítima, Paulo Roberto Covre, contou que seguia para uma padaria e depois iria para a feira, quando passou por um jovem que estava abaixado colocando o tênis. A vítima chegou a dar um "bom dia" para o suspeito.
Alguns passos depois, o professor percebeu que o mesmo homem estava mais próximo dele e foi surpreendido pelas agressões.
"No final da rua, percebi que tinha alguém muito próximo de mim e, ao virar para trás, recebi uma pancada muito forte na cabeça e o agressor continuou desferindo golpes "
Um morador ouviu os gritos de socorro do professor e gritou com o homem, que foi embora. A vítima foi socorrida e levada para um Pronto-Atendimento (PA) da região, onde levou mais de dez pontos na cabeça.
"Loucura urbana, pode ser droga, um surto psicótico, não tem explicação", disse o professor"
Ainda assustado com tudo que aconteceu e com outros ferimentos pelo corpo, o professor disse que poderia morrer se o vizinho não tivesse gritado.
Moradores disseram que um homem com as mesmas características teria sido preso logo depois quebrando retrovisores de carros no bairro Aribiri, também em Vila Velha.
A Polícia Civil confirmou a prisão e disse que o suspeito foi autuado em flagrante por dano ao patrimônio e desobediência e depois encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
A Polícia Militar disse que foi acionada para verificar a informação de que havia um indivíduo detido no bairro Aribiri. No local, a equipe encontrou outros dois militares contendo um suspeito. Eles disseram que estavam na igreja participando de uma celebração quando ouviram gritos do lado de fora. Ao saírem, visualizaram o suspeito quebrando o retrovisor de um carro.
Em seguida, o indivíduo arremessou o retrovisor em direção ao interior da igreja. Então, os policiais saíram do local e foram em direção ao indivíduo, que se mostrava agressivo e, aparentemente, sob o efeito de entorpecentes. Transtornado, o suspeito ainda arrancou uma placa da Apae da via pública.
Neste momento, os militares se identificaram e deram voz de prisão ao suspeito, que não obedeceu à ordem de parada e resistiu à intervenção dos policiais. Os militares, juntamente com pedestres que passavam pelo local contiveram o indivíduo e, após a chegada da radiopatrulha, foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta, e g1ES