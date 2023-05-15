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Estupro de vulnerável

Delegacia de Santa Teresa procura foragidos acusados de crimes sexuais

População pode contribuir com informações pelo Disque-Denúncia 181; Polícia Civil garante que anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2023 às 13:30

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 13:30

Ednério José Thomas e Walter Pereira Lima, procurados por estupro de vulnerável
Ednério José Thomas e Walter Pereira Lima, procurados por estupro de vulnerável Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A 12ª Delegacia Regional de Santa Teresa está à procura de dois foragidos da Justiça acusados de crimes sexuais e divulgou os nomes dos procurados nesta segunda-feira (15). A Polícia Civil divulgou a informação nesta segunda-feira (15) e informou que os nomes deles são: Edinerio Jose Thomas, de 49 anos, e Walter Pereira Lima, de 59 anos, vulgo Bigode. 
A unidade reúne, além da própria Delegacia Regional, as Delegacias de Polícia (DPs) de Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Itarana, Itaguaçu e São Roque do Canaã.
“O mês de maio marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Neste período, estamos priorizando a busca por autores de crimes sexuais contra crianças, mas lembrando que temos, também, outros foragidos sendo procurados pelas delegacias que compõem a Regional de Santa Teresa”, explicou o chefe da Delegacia Regional, delegado Leandro Barbosa.

Casos

  • Edinerio Jose Thomas: foi condenado em 2019 a 12 anos de prisão por estupro de vulnerável. O crime ocorreu em Santa Teresa, onde o acusado residia na época dos fatos e não há detalhes que possam ser divulgados. Desde sua condenação, a polícia tem realizado buscas, mas ele não foi mais encontrado.
  • Walter Pereira Lima: é acusado de violentar duas vezes uma menina, atualmente com 12 anos, em Santa Maria de Jetibá. Contra ele há um mandado de prisão preventiva em aberto e, atualmente, seu paradeiro é desconhecido.
Em dezembro de 2018, a mãe da vítima – que então tinha 7 anos – compareceu à delegacia acompanhada de conselheiras tutelares do município, relatando que sua filha tinha sido vítima de abuso sexual. Naquele dia, a menina não disse nada, mas dias depois, em uma consulta médica, revelou que tinha sido violentada por um homem, e que ele já tinha cometido o mesmo crime cerca de dois meses antes. No primeiro crime, ele foi preso, mas acabou sendo solto.
Celso Amorim Filho, Marcos Silva e Diego da Silva Lima, procurados pela Delegacia de Santa Teresa
Celso Amorim Filho, Marcos Silva e Diego da Silva Lima, procurados pela Delegacia de Santa Teresa Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Outros procurados

Além dos casos sexuais, segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Santa Teresa tem outros alvos de busca para cumprimento de mandado de prisão. Um deles é Celso Amorim Filho, de 26 anos, considerado hoje o foragido da Justiça mais procurado de Santa Teresa.
“É o chefe do tráfico de drogas da cidade. Tem várias passagens policiais. Já foi preso e condenado, tendo cumprido pena pela prática de diversos crimes, mas voltou para o submundo do crime”, explicou o delegado.
A Polícia Civil também está à procura de Marcos Antonio Solidade Silva, vulgo Coroa, de 33 anos e de Diego da Silva Lima, 31 anos. O primeiro é o chefe do tráfico de drogas de Santa Maria de Jetibá e, juntamente com Diego e com um terceiro indivíduo que está preso, é autor do homicídio que vitimou Paulo Henrique Dettman Salomão, Vulgo PH, em 08 de junho de 2021, na localidade de Rio Possmosser.
A população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181, que também disponibiliza um site no qual é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
Delegacia de Santa Teresa procura foragidos acusados de crimes sexuais

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