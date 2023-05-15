Morador escapa pela janela após fogo atingir casa em Ibatiba

Um morador do bairro Brasil Novo, em Ibatiba, na Região do Caparaó, teve de sair de casa, às pressas, pela janela, após a residência ser consumida por um incêndio. O caso foi registrado pela Polícia Militar durante a madrugada desta segunda-feira (15). Ele não se feriu. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas.
De acordo com o registro, a vítima contou que não viu quando o incêndio começou e que no momento, ele estava dormindo. O morador conta que acordou com as chamas e foi retirado de dentro da casa pela janela por moradores. O filho do morador estava no local e disse aos policiais que também ajudou a retirar o seu pai de dentro de casa.
Após o fogo apagado pelos bombeiros, segundo registro policial, o morador e outro senhor brigaram e foram separados por pessoas no local. Disse que este homem teria dito mais cedo que iria o matar.
Os vizinhos relataram que não viram nenhum suspeito no local, que apenas viram a casa pegando fogo. Ainda relataram a possibilidade de não ser criminoso o incêndio. Os militares ainda deram apoio à vítima até a casa de familiares para que pudesse passar a noite. Ele foi orientado a prosseguir até a delegacia de Polícia Civil para registrar o ocorrido.
Segundo o delegado de Ibatiba, Tiago Doneles, a vítima precisa comparecer à delegacia para representar e iniciar as investigações. O Corpo de Bombeiros foi acionado para saber se o morador pediu perícia, mas não houve retorno da demanda.