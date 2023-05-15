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No Caparaó

Morador escapa pela janela após fogo atingir casa em Ibatiba

Segundo relato do morador aos policiais, ele acordou com a casa já em chamas. Caso foi registrado pela polícia durante na madrugada desta segunda (15)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 mai 2023 às 15:32

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 15:32

Um morador do bairro Brasil Novo, em Ibatiba, na Região do Caparaó, teve de sair de casa, às pressas, pela janela, após a residência ser consumida por um incêndio. O caso foi registrado pela Polícia Militar durante a madrugada desta segunda-feira (15). Ele não se feriu. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas.
De acordo com o registro, a vítima contou que não viu quando o incêndio começou e que no momento, ele estava dormindo. O morador conta que acordou com as chamas e foi retirado de dentro da casa pela janela por moradores. O filho do morador estava no local e disse aos policiais que também ajudou a retirar o seu pai de dentro de casa.
Após o fogo apagado pelos bombeiros, segundo registro policial, o morador e outro senhor brigaram e foram separados por pessoas no local. Disse que este homem teria dito mais cedo que iria o matar.
Os vizinhos relataram que não viram nenhum suspeito no local, que apenas viram a casa pegando fogo. Ainda relataram a possibilidade de não ser criminoso o incêndio. Os militares ainda deram apoio à vítima até a casa de familiares para que pudesse passar a noite. Ele foi orientado a prosseguir até a delegacia de Polícia Civil para registrar o ocorrido.
Segundo o delegado de Ibatiba, Tiago Doneles, a vítima precisa comparecer à delegacia para representar e iniciar as investigações. O Corpo de Bombeiros foi acionado para saber se o morador pediu perícia, mas não houve retorno da demanda.

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