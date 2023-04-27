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Região do Caparaó

Corpo com marcas de tiros na cabeça é encontrado às margens de pista em Ibatiba

A vítima, segundo a polícia, é Elizeu Elias Rodrigues, de 39 anos, natural de Brejetuba. Ele estava caído em uma estrada de chão, próximo a um motel

Publicado em 27 de Abril de 2023 às 15:54

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 abr 2023 às 15:54
Município de Ibatiba, na Região do Caparaó
O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (27), no município de Ibatiba Crédito: Divulgação/PMI
Um homem de 39 anos foi morto com dois tiros na cabeça na madrugada desta quinta-feira (27). O corpo foi encontrado próximo a um motel, que fica às margens da BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó. Segundo a Polícia Civil, até o momento nenhum suspeito foi detido.
De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima é Elizeu Elias Rodrigues, de 39 anos, natural de Brejetuba. O corpo estava caído em uma estrada de chão, próximo também a uma lavoura.
Sobre o crime, a Polícia Civil disse que o caso foi registrado como homicídio por arma de fogo e segue sob investigação da Delegacia de Ibatiba. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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