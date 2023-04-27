Corpo com marcas de tiros na cabeça é encontrado às margens de pista em Ibatiba

Sobre o crime, a Polícia Civil disse que o caso foi registrado como homicídio por arma de fogo e segue sob investigação da Delegacia de Ibatiba. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.