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Assalto à mão armada

Bandidos roubam arma e dinheiro em posto de combustíveis no Sul do ES

Cerca de R$ 4,6 mil em dinheiro e uma pistola 9 milímetros foram levados durante o roubo na noite desta terça-feira (25) em Graúna, Itapemirim

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 17:51

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 abr 2023 às 17:51
Um posto de combustíveis, às margens da ES 490, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, foi alvo de dois assaltantes na noite desta terça-feira (25). De acordo com a Polícia Militar, o frentista foi rendido e levado até o escritório do local. Cerca de R$ 4,6 mil em dinheiro e uma pistola 9 milímetros foram levados durante o roubo.
Em imagens gravadas por uma câmera de segurança do local, que fica na localidade de Graúna, é possível ver a dupla de assaltantes chegando ao posto por volta das 21h29, abordando um frentista e o levando para o escritório da empresa. No local, eles renderam o dono e outras vítimas que estavam no estabelecimento.
De acordo com a polícia, a arma pertencia ao dono do empreendimento. Os assaltantes chegaram a atirar para cima, com objetivo de amedrontar as vítimas. Eles fugiram em um Ford Eco Sport, que foi abandonado após o crime na localidade de Paineiras, no município. Equipes da Polícia Militar fizeram buscas na região, mas os criminosos não foram encontrados.
Sobre a identificação dos suspeitos e investigação do caso, a Polícia Civil disse que o caso segue sob apuração da Delegacia de Itapemirim, que trabalha para que os suspeitos sejam responsabilizados.
A polícia orienta que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações.

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