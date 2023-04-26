Bandidos roubam arma e dinheiro em posto de combustíveis no Sul do ES

Um posto de combustíveis, às margens da ES 490, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, foi alvo de dois assaltantes na noite desta terça-feira (25). De acordo com a Polícia Militar, o frentista foi rendido e levado até o escritório do local. Cerca de R$ 4,6 mil em dinheiro e uma pistola 9 milímetros foram levados durante o roubo.
Em imagens gravadas por uma câmera de segurança do local, que fica na localidade de Graúna, é possível ver a dupla de assaltantes chegando ao posto por volta das 21h29, abordando um frentista e o levando para o escritório da empresa. No local, eles renderam o dono e outras vítimas que estavam no estabelecimento.
De acordo com a polícia, a arma pertencia ao dono do empreendimento. Os assaltantes chegaram a atirar para cima, com objetivo de amedrontar as vítimas. Eles fugiram em um Ford Eco Sport, que foi abandonado após o crime na localidade de Paineiras, no município. Equipes da Polícia Militar fizeram buscas na região, mas os criminosos não foram encontrados.
Sobre a identificação dos suspeitos e investigação do caso, a Polícia Civil disse que o caso segue sob apuração da Delegacia de Itapemirim, que trabalha para que os suspeitos sejam responsabilizados.
A polícia orienta que a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações.