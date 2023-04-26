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Acidente

Produtor rural morre após ser pisoteado por vaca em São José do Calçado

Homem de 55 anos estava ajudando a vaca a dar à luz um bezerro quando animal se assustou e o pisoteou, do lado esquerdo do peito

Publicado em 26 de Abril de 2023 às 14:52

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 abr 2023 às 14:52
SML de Cachoeiro de Itapemirim
Corpo foi encaminhado ao SML de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Matheus Passos
Um produtor rural de 55 anos morreu após ser pisoteado por uma vaca na região de Airituba, interior de São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu quando o homem estava ajudando o animal a dar à luz um bezerro, na tarde desta terça-feira (25).
Segundo a Polícia Civil, a esposa da vítima compareceu à Delegacia de São José do Calçado na tarde desta quarta-feira (25) e registrou um boletim de ocorrência informando sobre o acidente de trabalho.
Ela contou que o marido, ao fazer um procedimento em uma vaca quando ela estava parindo, o animal provavelmente se assustou e derrubou o produtor rural no chão. Em seguida, o pisoteou, do lado esquerdo do peito, uma vez que ele caiu de barriga para cima.
A vítima foi socorrida para o Hospital Estadual São José do Calçado, e, após ser submetido a exames, acabou morrendo. O corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação, segundo a Polícia Civil.

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