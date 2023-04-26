Produtor rural morre após ser pisoteado por vaca em São José do Calçado

Um produtor rural de 55 anos morreu após ser pisoteado por uma vaca na região de Airituba, interior de São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu quando o homem estava ajudando o animal a dar à luz um bezerro, na tarde desta terça-feira (25).
Segundo a Polícia Civil, a esposa da vítima compareceu à Delegacia de São José do Calçado na tarde desta quarta-feira (25) e registrou um boletim de ocorrência informando sobre o acidente de trabalho.
Ela contou que o marido, ao fazer um procedimento em uma vaca quando ela estava parindo, o animal provavelmente se assustou e derrubou o produtor rural no chão. Em seguida, o pisoteou, do lado esquerdo do peito, uma vez que ele caiu de barriga para cima.
A vítima foi socorrida para o Hospital Estadual São José do Calçado, e, após ser submetido a exames, acabou morrendo. O corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e liberado para os familiares. O caso seguirá sob investigação, segundo a Polícia Civil.