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Na BR 482

Acidente entre van e carro fere motorista e passageiros em Alegre

Batida ocorreu na noite deste domingo (23); motorista do Volkswagen Gol não tinha CNH e se recusou fazer teste do bafômetro

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 15:02

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 abr 2023 às 15:02
Acidente entre van e carro deixa motorista e passageiros feridos em Alegre
Acidente entre van e carro deixa motorista e passageiros feridos em Alegre Crédito: Leitor| A Gazeta
O motorista de um carro e alguns passageiros de uma van – que transportava 14 pessoas – ficaram feridos em um acidente envolvendo os dois veículos na BR 482, em Alegre, no Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a colisão ocorreu na noite deste domingo (23) e as vítimas foram socorridas e levadas para unidades hospitalares na região.
A PM informou que a van, de cor branca, e o Volkswagen Gol cinza bateram próximo à entrada da cidade. As causas do acidente não foram informadas.
De acordo com a corporação, quando os militares chegaram, o motorista do automóvel, um homem de 26 anos, recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e depois, foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
Alguns passageiros da van, segundo a polícia, foram socorridos por populares ao Pronto Socorro de Alegre, ficando apenas o condutor do veículo, um jovem de 23 anos. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo para o consumo de bebida alcoólica.
Após os procedimentos administrativos, os veículos foram liberados. As vítimas socorridas receberam alta e foram liberadas.
De acordo com a polícia, foi confirmado ainda que o motorista do Volkswagen Gol não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apresentava, segundo testemunhas, sinais de embriaguez. Ele se recusou a soprar o bafômetro, ficando sob escolta.
A reportagem procurou a Polícia Civil para saber o que aconteceu com o motorista que tinha sinais de embriaguez, mas a corporação disse apenas que só é acionada em acidentes com morte, e destacou que não localizou, até o momento, chamada referente ao local mencionado.

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