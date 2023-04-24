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Trânsito

Motociclista morre em acidente com carreta na BR 101 em Conceição da Barra

Segundo a PRF, houve uma colisão lateral entre os veículos, mas policiais ainda apuram as circunstâncias da batida; condutor da carreta foi levado para a delegacia

Publicado em 24 de Abril de 2023 às 10:27

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

24 abr 2023 às 10:27
Acidente aconteceu na altura do distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra
Acidente aconteceu na altura do distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra Crédito: Reprodução/Google Street View
Um motociclista morreu em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava e uma carreta na altura do km 32 da BR 101, no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. A colisão ocorreu por volta de 17h deste domingo (23). A vítima, que ainda não foi identificada, não resistiu aos ferimentos e morreu no local, segundo a Polícia Rodoviária Federal.
Segundo a PRF, houve uma colisão lateral, mas os policiais ainda apuram as circunstâncias da batida. A vítima pilotava uma Honda NXR Bros e bateu em uma carreta Mercedes Benz Axor. Ainda não se sabe se a moto entrou em um ponto cego da carreta, ou se estava atravessando a pista quando o veículo de carga passava.
O condutor da carreta não permaneceu no local, mas depois foi encontrado pelos agentes da PRF em outra localidade. Ele não ingeriu bebida alcoólica e não estaria sob efeito de outras drogas, segundo a corporação, mas foi encaminhado para a delegacia por omissão de socorro.
Por conta do ocorrido, o trânsito precisou ser desviado em um trevo e o trecho foi liberado totalmente às 20h50. A Eco 101, concessionária responsável pela via, afirmou que ambulância, guincho e uma viatura de inspeção da empresa estiveram no local. A Polícia Civil e a perícia atuaram para recolher o corpo e encaminhá-lo para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil, que informou que foi acionada por volta de 17h50 para um acidente com morte na BR 101, em Braço do Rio. Segundo a corporação, a ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).  

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