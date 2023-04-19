Carreta tomba e deixa uma pessoa ferida na BR 101 em Anchieta

Um acidente envolvendo uma carreta deixou uma pessoa ferida no km 369 da BR 101, em Anchieta, na região Sul do Estado, por volta das 15h desta quarta-feira (19). A Eco101, administradora da rodovia, informou que o veículo pesado tombou e que o tráfego ficou em sistema de pare e siga até às 18h, mas já foi liberado.
Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram que a carreta carregava sucata. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista – cuja identidade não foi divulgada – perdeu o controle na curva e se feriu com o tombamento.
A PRF e recursos da concessionária (como ambulância, guincho e viatura de inspeção) estão no local para atendimento.