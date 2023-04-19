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Km 369

Carreta tomba e deixa uma pessoa ferida na BR 101 em Anchieta

A Eco101, administradora da rodovia, informou que o tráfego está em sistema de pare e siga; acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (19)

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 18:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2023 às 18:10
Carreta tombou no km 369 da BR 101, em Anchieta
Carreta tombou no km 369 da BR 101, em Anchieta Crédito: Polícia Rodoviária Federal
Um acidente envolvendo uma carreta deixou uma pessoa ferida no km 369 da BR 101, em Anchieta, na região Sul do Estado, por volta das 15h desta quarta-feira (19). A Eco101, administradora da rodovia, informou que o veículo pesado tombou e que o tráfego ficou em sistema de pare e siga até às 18h, mas já foi liberado.
Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram que a carreta carregava sucata. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista – cuja identidade não foi divulgada – perdeu o controle na curva e se feriu com o tombamento. 
A PRF e recursos da concessionária (como ambulância, guincho e viatura de inspeção) estão no local para atendimento. 
Carreta estava carregada com sucata
Carreta estava carregada com sucata e a maior parte da carga ficou espalhada na pista Crédito: Polícia Rodoviária Federal

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