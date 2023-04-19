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Norte do ES

Homem faz criança de 3 anos refém e BME é acionado em São Mateus

O Notaer informou que a criança estaria trancada dentro do quarto junto com o tio; após cerca de 12 horas de negociação, o garoto foi resgatado

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 15:27

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

19 abr 2023 às 15:27
O Notaer foi acionado para transportar um grupo Batalhão de Missões Especiais (BME) para reagate de refém em São Mateus.
O Notaer foi acionado para transportar um grupo Batalhão de Missões Especiais (BME) para reagate de refém em São Mateus. Crédito: Nortaer | Reprodução
Um homem fez o próprio sobrinho, de 3 anos, refém nesta quarta-feira (19) dentro da casa da família em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi acionado para transportar um grupo Batalhão de Missões Especiais (BME) para atuar na ocorrência.
O Notaer informou que a criança estaria trancada em um quarto junto com o tio. A Polícia Militar foi acionada durante a madrugada e diante da situação pediu o apoio de negociadores e demais integrantes das equipes táticas do BME.
De acordo com o Notaer, seis integrantes do grupo de elite da PM foram levados para o local no fim da manhã.

Criança é resgatada

Foram cerca de 12 horas de tensão até que a criança foi resgatada, por volta das 15 horas desta tarde. Segundo apuração do repórter Sergio Junior, da TV Gazeta Norte, durante as negociações o homem informou que estava com medo, mas que não havia machucado o menino.
Ele concordou em libertar o sobrinho, e após ter a criança em segurança, a equipe tática invadiu a casa e prendeu o suspeito. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Linhares.
Já o menino não tinha ferimentos e foi encaminhado para o hospital da região. Familiares não souberam informar o que teria motivado a ação do homem.

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