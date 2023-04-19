Homem faz criança de 3 anos refém e BME é acionado em São Mateus

O Notaer foi acionado para transportar um grupo Batalhão de Missões Especiais (BME) para reagate de refém em São Mateus. Crédito: Nortaer | Reprodução

O Notaer informou que a criança estaria trancada em um quarto junto com o tio. A Polícia Militar foi acionada durante a madrugada e diante da situação pediu o apoio de negociadores e demais integrantes das equipes táticas do BME.

De acordo com o Notaer, seis integrantes do grupo de elite da PM foram levados para o local no fim da manhã.

Criança é resgatada

Foram cerca de 12 horas de tensão até que a criança foi resgatada, por volta das 15 horas desta tarde. Segundo apuração do repórter Sergio Junior, da TV Gazeta Norte, durante as negociações o homem informou que estava com medo, mas que não havia machucado o menino.

Ele concordou em libertar o sobrinho, e após ter a criança em segurança, a equipe tática invadiu a casa e prendeu o suspeito. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Linhares.