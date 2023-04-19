Homem faz criança de 3 anos refém e BME é acionado em São Mateus

Um homem fez o próprio sobrinho, de 3 anos, refém nesta quarta-feira (19) dentro da casa da família em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi acionado para transportar um grupo Batalhão de Missões Especiais (BME) para atuar na ocorrência.
O Notaer informou que a criança estaria trancada em um quarto junto com o tio. A Polícia Militar foi acionada durante a madrugada e diante da situação pediu o apoio de negociadores e demais integrantes das equipes táticas do BME.
De acordo com o Notaer, seis integrantes do grupo de elite da PM foram levados para o local no fim da manhã.
Criança é resgatada
Foram cerca de 12 horas de tensão até que a criança foi resgatada, por volta das 15 horas desta tarde. Segundo apuração do repórter Sergio Junior, da TV Gazeta Norte, durante as negociações o homem informou que estava com medo, mas que não havia machucado o menino.
Ele concordou em libertar o sobrinho, e após ter a criança em segurança, a equipe tática invadiu a casa e prendeu o suspeito. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Linhares.
Já o menino não tinha ferimentos e foi encaminhado para o hospital da região. Familiares não souberam informar o que teria motivado a ação do homem.