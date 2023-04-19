Trio é detido na Serra suspeito de praticar assaltos a motoristas de app

Luiz Carlos Costa e Costa, de 18 anos, detido pela polícia Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um jovem, de 18 anos, foi preso e dois adolescentes, uma menina de 14 e um menino de 17 anos, apreendidos suspeitos de praticarem diversos roubos na Grande Vitória . Os alvos do trio eram, principalmente, motoristas de aplicativos. Para cometer os crimes, eles se passavam por passageiros, mas durante a corrida anunciavam o assalto.

A prisão ocorreu no dia 14 de abril, no bairro das Laranjeiras, na Serra , e realizada por meio da Delegacia Especializada de Furto e Roubo de Veículos (DFRV).

O homem de 18 anos foi identificado pela polícia como Luiz Carlos Costa e Costa e tinha um relacionamento amoroso com a menina de 14 anos. O menor de 17 anos é primo de Luiz Carlos. Ao serem questionados pela prática dos crimes, os suspeitos disseram que era para sustento próprio.

De acordo com o titular da DFRV, delegado Marcos Aurélio Oliveira, um dos adolescentes pedia a corrida pelo aplicativo e, juntamente com Luiz Carlos, entravam no veículo e sentavam no banco de trás. Em determinado momento, eles anunciavam o assalto e apontavam uma arma para as vítimas.

Em seguida, roubavam os veículos e pertences pessoais dos motoristas.

“Os veículos eram usados em outros assaltos e também para prática de diversão e tráfico de drogas. Posteriormente, os carros eram abandonados”, explicou Marcos Aurélio.

A investigações identificaram atualmente cerca de 20 crimes praticados pelo trio, mas, segundo o delegado, pode chegar a mais de 40. Grande parte dos roubos eram cometidos na região de Jacaraípe, na Serra, mas eles cometiam crimes em outras regiões da Grande Vitória.

Além de motoristas de aplicativo, os suspeitos ainda pediam lanches em aplicativos e roubavam motoboys, usavam os veículos das vítimas para cometer novos roubos a passageiros em pontos de ônibus.

"Assim que foram interrogados, eles informaram que queriam arrecadar dinheiro para pagar aluguel, alimentação e utilização de drogas" Marcos Aurélio Oliveira - Delegado

Para não serem identificados, o trio trocava de chip de forma constante.

Polícia Civil ainda investiga a participação de outras pessoas na prática dos crimes. Alguns suspeitos já foram identificados.