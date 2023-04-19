Antônio Severnini, de 69 anos, é morador do bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A corporação afirmou também que a embarcação estava fundeada perto da Ilha Escalvada, nas proximidades da Praia do Morro. Vídeos divulgados pelo Notaer mostram o barco à deriva, além da área em que foi localizado (veja abaixo).

De acordo com o Major Pablo, a equipe de resgate fez diversos sobrevoos na região e por alguns quilômetros adjacentes, observando o comportamento da maré e da correnteza, mas ele não foi localizado. A Capitania dos Portos do Espírito Santo também realiza buscas na água.

Silvania Severnini, irmã do pescador, afirmou que ele saiu para trabalhar de madrugada, por volta das 4h. Ela afirmou que o homem, morador do bairro Adalberto Simão Nader, também no município, possui uma extensa experiência no ramo.

Your browser does not support the audio element. Pescador sai para trabalhar e barco é encontrado vazio em Guarapari

"Minha sobrinha (filha de Antônio) mora no mesmo prédio dele e estranhou que não voltou para casa. Tentou ligar várias vezes e até umas 23h30 o celular ainda estava tocando. Depois, parou. Não temos ideia do que pode ter acontecido. Encontraram o barco, mas sem vestígio algum", afirmou.

"Além de trabalhar para vender os pescados, ele fazia por lazer. É uma pessoa muito tranquila. Mesmo que pareça impossível, a esperança não vai morrer se existir um fio de chance" Silvania Severnini - Irmã

Alerta para navegantes

Em nota divulgada nesta quinta-feira (20), a Capitania dos Portos do Espírito Santo, vinculado à Marinha do Brasil, afirmou que tomou conhecimento do fato por meio de familiares, na tarde de 19 de abril. As informações recebidas davam conta de que o pescador teria saído da Marina das Gaivotas no dia 18, a bordo da embarcação "Espera Feliz IV", mas não havia regressado no horário previsto.

"Assim que tomou conhecimento, o Serviço de Busca e Salvamento da Marinha (SAR) foi acionado, dando início a uma operação de busca na região, com o emprego da lancha "Curimatá", da CPES, e com o apoio da aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), do Governo do Espírito Santo. O fato foi divulgado às colônias de pesca e disseminado, a fim de alertar todos os navegantes que percorrerem a região", destacou a Capitania.

A Marinha ainda se solidarizou com a família e informa que a CPES está em contato com a família, informando sobre o andamento do caso.

"Cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (27) 2124-6526 (diretamente com a CPES para outros assuntos, inclusive denúncias). Também estão disponíveis o e-mail [email protected] e o aplicativo "Praia Segura", que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos celulares Android e iOS", completou.

O Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Guarapari foram demandados para dar mais informações sobre o caso.