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São Francisco

Em poucas horas, bairro de Cariacica registra três assassinatos

Duas pessoas foram assassinadas por volta das 23h desta terça (18); o corpo de outro homem foi encontrado em um terreno baldio na manhã desta quarta (19)

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 08:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2023 às 08:30
O final da noite de terça-feira (18) foi marcado pela violência no bairro São Francisco, em Cariacica, onde duas pessoas foram assassinadas por volta das 23h. Já na manhã desta quarta-feira (19), outro homem, cuja idade e nome não foram divulgados pela polícia, foi encontrado morto em um terreno baldio localizado no mesmo bairro. 
Segundo informações do boletim da Polícia Militar, a corporação foi acionada na noite de terça (18) por determinação do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES) para verificar uma ocorrência de homicídio na Rua das Begônias, no bairro São Francisco. Chegando no local, os militares encontraram dois indivíduos já em óbito por arma de fogo, com disparos no braço, perna, costas e cabeça. 
Bairro São Franscisco, em Cariacica, teve três assassinatos entre a noite de terça e manhã desta quarta
Bairro São Franscisco, em Cariacica, teve três assassinatos entre a noite de terça e manhã desta quarta Crédito: Fabrício Christ
Uma das vítimas foi identificada pela mãe como sendo Andrey dos Santos, e a outra, pouco conhecida por ser nova no bairro, foi identificada por populares como sendo Tayson. 
Ainda de acordo com o boletim, a perícia da Polícia Civil esteve no local para recolher as provas do crime. Os indivíduos foram encaminhados para Departamento Médico legal (DML) em Vitória. 

Corpo localizado na manhã desta quarta

Além do duplo homicídio que ocorreu no final da noite de terça, o corpo de outro homem foi encontrado por um morador - que acionou a Polícia Militar - em um terreno baldio em uma rua do bairro São Francisco, por volta das 7h da manhã desta quarta-feira (19). O nome e a idade da vítima não foram divulgados.
A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, foi ao local da ocorrência e apurou  que o corpo foi encontrado por um morador que passava pela região. 
Moradores do bairro disseram à repórter que ouviram tiros e barulhos de carro em alta velocidade por volta das 23h de terça-feira, mas, com medo, eles não saíram para saber o que havia acontecido. Os moradores também contaram à reportagem que não conhecem o homem assassinado. 
A Polícia Militar foi ao local onde o corpo foi encontrado e a Polícia Civil foi acionada. A corporação informou, em nota, que os casos seguem sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. 

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