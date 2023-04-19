Em poucas horas, bairro de Cariacica registra três assassinatos

O final da noite de terça-feira (18) foi marcado pela violência no bairro São Francisco, em Cariacica , onde duas pessoas foram assassinadas por volta das 23h. Já na manhã desta quarta-feira (19), outro homem, cuja idade e nome não foram divulgados pela polícia, foi encontrado morto em um terreno baldio localizado no mesmo bairro.

Segundo informações do boletim da Polícia Militar, a corporação foi acionada na noite de terça (18) por determinação do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES) para verificar uma ocorrência de homicídio na Rua das Begônias, no bairro São Francisco. Chegando no local, os militares encontraram dois indivíduos já em óbito por arma de fogo, com disparos no braço, perna, costas e cabeça.

Bairro São Franscisco, em Cariacica, teve três assassinatos entre a noite de terça e manhã desta quarta Crédito: Fabrício Christ

Uma das vítimas foi identificada pela mãe como sendo Andrey dos Santos, e a outra, pouco conhecida por ser nova no bairro, foi identificada por populares como sendo Tayson.

Ainda de acordo com o boletim, a perícia da Polícia Civil esteve no local para recolher as provas do crime. Os indivíduos foram encaminhados para Departamento Médico legal (DML) em Vitória.

Corpo localizado na manhã desta quarta

Além do duplo homicídio que ocorreu no final da noite de terça, o corpo de outro homem foi encontrado por um morador - que acionou a Polícia Militar - em um terreno baldio em uma rua do bairro São Francisco, por volta das 7h da manhã desta quarta-feira (19). O nome e a idade da vítima não foram divulgados.

A repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, foi ao local da ocorrência e apurou que o corpo foi encontrado por um morador que passava pela região.

Moradores do bairro disseram à repórter que ouviram tiros e barulhos de carro em alta velocidade por volta das 23h de terça-feira, mas, com medo, eles não saíram para saber o que havia acontecido. Os moradores também contaram à reportagem que não conhecem o homem assassinado.