Homem é lançado para fora de veículo em acidente na Rodovia do Contorno

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor perdeu o controle do veículo por conta da velocidade incompatível, tombando na pista. O homem sofreu lesões e foi socorrido pelo resgate da Eco101, concessionária responsável pela via, e encaminhada a um hospital. O estado de saúde do motorista não foi informado.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, o acidente foi registrado às 11h37. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) além de PRF e Samu. Houve interdição da pista que foi totalmente liberada às 13h55.