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Em Cariacica

Homem é lançado para fora de veículo em acidente na Rodovia do Contorno

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista, de 39 anos, perdeu o controle do carro, que tombou na pista. Durante o acidente, ele foi arremessado
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

18 abr 2023 às 15:22

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 15:22

Homem é jogado para fora do carro durante acidente no Contorno
Homem é jogado para fora do carro durante acidente no Contorno Crédito: Divulgação | Polícia Rodoviária Federal
Um homem, de 39 anos, foi arremessado para fora do carro durante um acidente na manhã desta terça-feira (18), na Rodovia do Contorno (BR 101), altura do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor perdeu o controle do veículo por conta da velocidade incompatível, tombando na pista. O homem sofreu lesões e foi socorrido pelo resgate da Eco101, concessionária responsável pela via, e encaminhada a um hospital. O estado de saúde do motorista não foi informado.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, o acidente foi registrado às 11h37. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) além de PRF e Samu. Houve interdição da pista que foi totalmente liberada às 13h55.

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