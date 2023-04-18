Acidente envolvendo dois ônibus complica trânsito na Terceira Ponte

Um acidente envolvendo dois ônibus deixo o trânsito complicado na Terceira Ponte na manhã desta terça-feira (18), sentido Vitória. A colisão entre os veículos – um da linha 510 e outro da linha 520, ambos T. Carapina | T. Vila Velha – levou à interdição de uma faixa.

Em nota, a Rodosol, concessionária que administra a Terceira Ponte, informou que a colisão traseira dos ônibus não causou feridos e disse que a pista foi liberada por volta de 9h. No entanto, o trânsito permaneceu congestionando na ponte, mesmo após a liberação.

A reportagem de A Gazeta demandou o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), que informou, em nota, que a colisão foi registrada na manhã desta terça (18), entre dois ônibus, na Terceira Ponte, sentido Vila Velha-Vitória. As circunstâncias do acidente seguem em apuração.