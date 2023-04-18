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Sentido Vitória

Acidente envolvendo dois ônibus complica trânsito na Terceira Ponte

Pista chegou a ser interditada na manhã desta terça-feira (18), mas já foi liberada; no entanto, trânsito ainda seguia congestionado na ponte mesmo após a liberação

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 11:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2023 às 11:55
Um acidente envolvendo dois ônibus deixo o trânsito complicado na Terceira Ponte na manhã desta terça-feira (18), sentido Vitória. A colisão entre os veículos – um da linha 510 e outro da linha 520, ambos T. Carapina | T. Vila Velha – levou à interdição de uma faixa.
Em nota, a Rodosol, concessionária que administra a Terceira Ponte, informou que a colisão traseira dos ônibus não causou feridos e disse que a pista foi liberada por volta de 9h. No entanto, o trânsito permaneceu congestionando na ponte, mesmo após a liberação.
A reportagem de A Gazeta demandou o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), que informou, em nota, que a colisão foi registrada na manhã desta terça (18), entre dois ônibus, na Terceira Ponte, sentido Vila Velha-Vitória. As circunstâncias do acidente seguem em apuração.
Após o acidente, é possível ver, em vídeo, os passageiros descendo dos veículos, em meio à Terceira Ponte, e aguardando no local. 

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