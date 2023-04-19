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Sem feridos

Incêndio atinge cela da Penitenciária Regional de Linhares

O fogo ocorreu na manhã desta quarta-feira (19) em uma cela vazia, durante o banho de sol dos detentos e por isso não havia ninguém nas celas

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 14:50

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

19 abr 2023 às 14:50
Um incêndio atingiu a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (19). Segundo a Secretaria da Justiça do Estado (Sejus), as chamas atingiram uma cela que estava vazia e não houve feridos.
O fogo ocorreu durante o banho de sol dos detentos e por isso não havia ninguém nas celas. A Sejus informou que um policial penal precisou receber atendimento médico por inalar fumaça, mas passa bem.
O caso foi registrado junto à Polícia Civil. A reportagem procurou a corporação, que informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Linhares.

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