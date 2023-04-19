Incêndio atinge cela da Penitenciária Regional de Linhares

Um incêndio atingiu a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (19). Segundo a Secretaria da Justiça do Estado (Sejus), as chamas atingiram uma cela que estava vazia e não houve feridos.
O fogo ocorreu durante o banho de sol dos detentos e por isso não havia ninguém nas celas. A Sejus informou que um policial penal precisou receber atendimento médico por inalar fumaça, mas passa bem.
O caso foi registrado junto à Polícia Civil. A reportagem procurou a corporação, que informou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Linhares.