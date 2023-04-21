Homem é sequestrado na Serra e libertado após perseguição na BR 101

PRF consegue libertar vítima de sequestro após perseguição na BR 101 Crédito: Divulgação/PRF

Um homem, que não teve a idade e nome divulgados, foi sequestrado e acabou sendo libertado no bairro Alterosas, na Serra , após uma perseguição entre o sequestrador e a Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Segundo informações divulgadas pela PRF, durante patrulhamento na BR 101 , km 266, altura de Laranjeiras, os agentes foram informados por um condutor que seu amigo estaria sendo sequestrado por dois indivíduos em um veículo Ford/Ka branco, que seguia na rodovia.

A equipe começou uma busca e, ao encontrar o carro, tentou realizar uma abordagem. No entanto, o motorista iniciou uma tentativa de fuga, sendo acompanhado pelos policiais.

O suspeito entrou no bairro Alterosas, onde abandonou o veículo e fugiu para uma região de mata, não sendo localizado.

Durante vistoria no interior do carro, foi localizada a carteira de identidade de um homem, identificado pela vítima como sendo do do criminoso.

A vítima e o veículo foram encaminhados para a Delegacia Regional da Serra. O homem teve um cordão e sua pulseira de ouro roubados.

A reportagem demandou a Polícia Civil para mais detalhes da investigação. Assim que houver respostas, o texto será atualizado.

Outro sequestro