Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais um caso

Homem é sequestrado na Serra e libertado após perseguição na BR 101

Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava patrulhamento na região de Laranjeiras, quando foi informada sobre sequestro, o segundo em menos de 24h no município
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

21 abr 2023 às 15:13

Publicado em 21 de Abril de 2023 às 15:13

PRF consegue libertar vítima de sequestro após perseguição na BR 101
PRF consegue libertar vítima de sequestro após perseguição na BR 101 Crédito: Divulgação/PRF
Um homem, que não teve a idade e nome divulgados, foi sequestrado e acabou sendo libertado no bairro Alterosas, na Serra, após uma perseguição entre o sequestrador e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Segundo informações divulgadas pela PRF, durante patrulhamento na BR 101, km 266, altura de Laranjeiras, os agentes foram informados por um condutor que seu amigo estaria sendo sequestrado por dois indivíduos em um veículo Ford/Ka branco, que seguia na rodovia.
A equipe começou uma busca e, ao encontrar o carro, tentou realizar uma abordagem. No entanto, o motorista iniciou uma tentativa de fuga, sendo acompanhado pelos policiais.
O suspeito entrou no bairro Alterosas, onde abandonou o veículo e fugiu para uma região de mata, não sendo localizado.
Durante vistoria no interior do carro, foi localizada a carteira de identidade de um homem, identificado pela vítima como sendo do do criminoso.
A vítima e o veículo foram encaminhados para a Delegacia Regional da Serra. O homem teve um cordão e sua pulseira de ouro roubados. 
A reportagem demandou a Polícia Civil para mais detalhes da investigação. Assim que houver respostas, o texto será atualizado. 

Outro sequestro

Esse é o segundo sequestro em menos de 24 horas, na Serra. Na noite desta quinta-feira (20), um homem, cuja identidade não foi revelada, teve o veículo roubado e foi sequestrada por dois homens em Colina de Laranjeiras. 
Informações apuradas pelo repórter Kaíque Dias, da TV Gazeta, dão conta de que os criminosos fugiram em direção ao bairro Taquara I, no mesmo município, onde capotaram com o veículo, menos de cinco minutos depois.

Veja Também

Mãe dos quíntuplos capixabas faz promessa após marido morrer de câncer

Incêndio atinge penitenciária de Linhares; é o 2º caso em dois dias

Sargento do Exército e jovem são assassinados a tiros em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Serra Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
“Nem o Bell sabe”: capixaba por trás do termo ‘chicleteiro’ revela como tudo começou
Imagem de destaque
Operação da PF mira comércio ilegal de animais silvestres na Grande Vitória
Imagem de destaque
Crescimento dos pactos antenupciais e seus impactos jurídicos no Direito de Família

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados