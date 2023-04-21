Homem é sequestrado na Serra e libertado após perseguição na BR 101

Um homem, que não teve a idade e nome divulgados, foi sequestrado e acabou sendo libertado no bairro Alterosas, na Serra, após uma perseguição entre o sequestrador e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Segundo informações divulgadas pela PRF, durante patrulhamento na BR 101, km 266, altura de Laranjeiras, os agentes foram informados por um condutor que seu amigo estaria sendo sequestrado por dois indivíduos em um veículo Ford/Ka branco, que seguia na rodovia.
A equipe começou uma busca e, ao encontrar o carro, tentou realizar uma abordagem. No entanto, o motorista iniciou uma tentativa de fuga, sendo acompanhado pelos policiais.
O suspeito entrou no bairro Alterosas, onde abandonou o veículo e fugiu para uma região de mata, não sendo localizado.
Durante vistoria no interior do carro, foi localizada a carteira de identidade de um homem, identificado pela vítima como sendo do do criminoso.
A vítima e o veículo foram encaminhados para a Delegacia Regional da Serra. O homem teve um cordão e sua pulseira de ouro roubados.
A reportagem demandou a Polícia Civil para mais detalhes da investigação. Assim que houver respostas, o texto será atualizado.
Outro sequestro
Esse é o segundo sequestro em menos de 24 horas, na Serra. Na noite desta quinta-feira (20), um homem, cuja identidade não foi revelada, teve o veículo roubado e foi sequestrada por dois homens em Colina de Laranjeiras.
Informações apuradas pelo repórter Kaíque Dias, da TV Gazeta, dão conta de que os criminosos fugiram em direção ao bairro Taquara I, no mesmo município, onde capotaram com o veículo, menos de cinco minutos depois.