Incêndio atinge penitenciária de Linhares; é o 2° caso em dois dias

Penitenciária Regional de Linhares (PRL), no Norte do Estado Crédito: Brunela Alves

De acordo com informações da secretaria, seis presos trabalhadores que ajudavam a conter o fogo chegaram a inalar fumaça, mas foram direcionados a um hospital local para nebulização e retornaram para a unidade.

O caso foi registrado junto à Polícia Civil, que ouviu 17 internos, com idades entre 20 e 40 anos, na Delegacia Regional de Linhares. Os detentos “foram ouvidos e liberados após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento”, informou a corporação, por meio de nota.

Segundo incêndio na semana

Este é o segundo incêndio na Penitenciária Regional de Linhares (PRL) nesta semana. Na última quarta-feira (19), chamas também atingiram uma cela que estava vazia na unidade. Na ocasião, também não houve registro de feridos.