Incêndio atinge penitenciária de Linhares; é o 2° caso em dois dias

Um princípio de incêndio atingiu uma das celas da Penitenciária Regional de Linhares (PRL), no Norte do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (20). De acordo com a Secretaria da Justiça (Sejus), o fogo logo foi contido e não houve registro de feridos. Ao todo, 17 internos foram ouvidos sobre o caso, mas liberados por falta de flagrante. Esse é o segundo incêndio no local nesta semana.
De acordo com informações da secretaria, seis presos trabalhadores que ajudavam a conter o fogo chegaram a inalar fumaça, mas foram direcionados a um hospital local para nebulização e retornaram para a unidade.
O caso foi registrado junto à Polícia Civil, que ouviu 17 internos, com idades entre 20 e 40 anos, na Delegacia Regional de Linhares. Os detentos “foram ouvidos e liberados após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento”, informou a corporação, por meio de nota.
Segundo incêndio na semana
Este é o segundo incêndio na Penitenciária Regional de Linhares (PRL) nesta semana. Na última quarta-feira (19), chamas também atingiram uma cela que estava vazia na unidade. Na ocasião, também não houve registro de feridos.
O fogo ocorreu durante o banho de sol dos detentos e, por isso, não havia ninguém nas celas. Procurada por A Gazeta, a Sejus informou, na ocasião, que um policial penal precisou receber atendimento médico por inalar fumaça, mas passa bem.