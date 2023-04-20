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Previsão do tempo

De temporais a queda de temperatura: ES recebe 5 alertas climáticos do Inmet

Região Norte deve ser a mais afetada pelas chuvas, mas Grande Vitória está sob aviso amarelo; Estado ainda deve ter declínio de temperatura e ventos costeiros

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 12:08

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

20 abr 2023 às 12:08
Espírito Santo está sob cinco alertas do Inmet nesta quinta-feira (21), sendo dois de chuvas intensas
Espírito Santo está sob cinco alertas do Inmet nesta quinta-feira (21), sendo dois de chuvas intensas Crédito: Reprodução | Inmet
Espírito Santo está sob cinco alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), sendo dois de chuvas intensas válidos até as 10h desta sexta-feira (21). O Noroeste e o Norte do Estado devem ser mais afetados pela precipitação no feriado, mas a Grande Vitória também está sob um aviso de perigo potencial na data, devido ao tempo instável.

Aviso laranja

Emitido na manhã desta quinta-feira (20), o alerta de perigo engloba 29 municípios das regiões Norte e Noroeste. Para essas cidades é prevista chuva entre 30 a 60 milímetros por hora ou de até 100 mm/dia. Além de ventos de 60 e 100 km/h. Há risco de corte de energia, alagamentos e raios.
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alto Rio Novo
  • Aracruz
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Governador Lindenberg
  • Jaguaré
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marilândia
  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • Rio Bananal
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • Sooretama
  • Vila Pavão
  • Vila Valério

Aviso amarelo

Também emitido na manhã desta quinta-feira (20), o alerta de perigo potencial prevê entre 20 e 30 milímetros de chuva por hora ou até 50 mm/dia. As rajadas de vento previstas devem ter velocidade entre 40 e 60 km/h. Ao todo, são abrangidos 46 municípios – incluindo todos da Grande Vitória.
  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Aracruz
  • Baixo Guandu
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Colatina
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Fundão
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Muniz Freire
  • Piúma
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória

Alerta vermelho

A partir das 21h desta quinta-feira (20) entra em vigor um novo alerta, classificado como de "grande perigo" devido ao acumulado de chuva. Ele é válido até as 10h30 desta sexta-feira (21) e indica um volume de chuva superior a 60 mm/h ou 100m/dia, com grande risco de alagamentos, enchentes e deslizamentos.
O aviso vale para nove municípios do Norte capixaba. São eles: Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo e São Mateus. Para quem vive neles, a orientação é desligar aparelhos elétricos, ficar abrigado e observar possíveis alterações em encostas.

Ventos costeiros

Até o final desta quinta-feira (20), o Espírito Santo ainda está sob um alerta de "perigo potencial" para ventos costeiros. O aviso abrange a faixa litorânea entre Conceição da Barra e Presidente Kennedy. De acordo com a Marinha do Brasil, os ventos terão força sete, com rajadas, na direção Sudoeste/Sudeste.

Queda de temperatura

Conforme noticiado anteriormente por A Gazeta, depois de dias de calor intenso, o tempo deve virar. Desde essa quarta-feira (19), o Estado está sob um alerta amarelo de "declínio de temperatura", válido até o final da tarde desta sexta-feira (21), data em que é comemorado o feriado de Tiradentes.
A previsão é que haja uma queda de até 5ºC, gerando um "leve risco à saúde". A previsão vale para 14 cidades da Região Sul: Alegre, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui, Presidente Kennedy e São José do Calçado.

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