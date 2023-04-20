De temporais a queda de temperatura: ES recebe 5 alertas climáticos do Inmet

Espírito Santo está sob cinco alertas do Inmet nesta quinta-feira (21), sendo dois de chuvas intensas Crédito: Reprodução | Inmet

Aviso laranja

Emitido na manhã desta quinta-feira (20), o alerta de perigo engloba 29 municípios das regiões Norte e Noroeste. Para essas cidades é prevista chuva entre 30 a 60 milímetros por hora ou de até 100 mm/dia. Além de ventos de 60 e 100 km/h. Há risco de corte de energia, alagamentos e raios.

Água Doce do Norte



Águia Branca



Alto Rio Novo



Aracruz



Baixo Guandu



Barra de São Francisco



Boa Esperança



Colatina



Conceição da Barra



Ecoporanga



Governador Lindenberg



Jaguaré



Linhares



Mantenópolis



Marilândia



Montanha



Mucurici



Nova Venécia



Pancas



Pedro Canário



Pinheiros



Ponto Belo



Rio Bananal



São Domingos do Norte



São Gabriel da Palha



São Mateus



Sooretama



Vila Pavão



Vila Valério



Aviso amarelo

Também emitido na manhã desta quinta-feira (20), o alerta de perigo potencial prevê entre 20 e 30 milímetros de chuva por hora ou até 50 mm/dia. As rajadas de vento previstas devem ter velocidade entre 40 e 60 km/h. Ao todo, são abrangidos 46 municípios – incluindo todos da Grande Vitória.

Afonso Cláudio



Alegre



Alfredo Chaves



Anchieta



Aracruz



Baixo Guandu



Brejetuba



Cachoeiro de Itapemirim



Cariacica



Castelo



Colatina



Conceição do Castelo



Divino de São Lourenço



Domingos Martins



Dores do Rio Preto



Fundão



Guaçuí



Guarapari



Ibatiba



Ibiraçu



Ibitirama



Iconha



Irupi



Itaguaçu



Itapemirim



Itarana



Iúna



Jerônimo Monteiro



João Neiva



Laranja da Terra



Linhares



Marataízes



Marechal Floriano



Muniz Freire



Piúma



Rio Novo do Sul



Santa Leopoldina



Santa Maria de Jetibá



Santa Teresa



São Roque do Canaã



Serra



Vargem Alta



Venda Nova do Imigrante



Viana



Vila Velha



Vitória



Alerta vermelho

A partir das 21h desta quinta-feira (20) entra em vigor um novo alerta, classificado como de "grande perigo" devido ao acumulado de chuva. Ele é válido até as 10h30 desta sexta-feira (21) e indica um volume de chuva superior a 60 mm/h ou 100m/dia, com grande risco de alagamentos, enchentes e deslizamentos.

O aviso vale para nove municípios do Norte capixaba. São eles: Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo e São Mateus. Para quem vive neles, a orientação é desligar aparelhos elétricos, ficar abrigado e observar possíveis alterações em encostas.

Ventos costeiros

Até o final desta quinta-feira (20), o Espírito Santo ainda está sob um alerta de "perigo potencial" para ventos costeiros. O aviso abrange a faixa litorânea entre Conceição da Barra e Presidente Kennedy. De acordo com a Marinha do Brasil, os ventos terão força sete, com rajadas, na direção Sudoeste/Sudeste.

Queda de temperatura

A Gazeta, depois de dias de calor intenso, o tempo deve virar. Desde essa quarta-feira (19), o Conforme noticiado anteriormente por, depois de dias de calor intenso, o tempo deve virar. Desde essa quarta-feira (19), o Estado está sob um alerta amarelo de "declínio de temperatura" , válido até o final da tarde desta sexta-feira (21), data em que é comemorado o feriado de Tiradentes.