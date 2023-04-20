De temporais a queda de temperatura: ES recebe 5 alertas climáticos do Inmet

O Espírito Santo está sob cinco alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), sendo dois de chuvas intensas válidos até as 10h desta sexta-feira (21). O Noroeste e o Norte do Estado devem ser mais afetados pela precipitação no feriado, mas a Grande Vitória também está sob um aviso de perigo potencial na data, devido ao tempo instável.
Aviso laranja
Emitido na manhã desta quinta-feira (20), o alerta de perigo engloba 29 municípios das regiões Norte e Noroeste. Para essas cidades é prevista chuva entre 30 a 60 milímetros por hora ou de até 100 mm/dia. Além de ventos de 60 e 100 km/h. Há risco de corte de energia, alagamentos e raios.
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Jaguaré
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
Aviso amarelo
Também emitido na manhã desta quinta-feira (20), o alerta de perigo potencial prevê entre 20 e 30 milímetros de chuva por hora ou até 50 mm/dia. As rajadas de vento previstas devem ter velocidade entre 40 e 60 km/h. Ao todo, são abrangidos 46 municípios – incluindo todos da Grande Vitória.
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Muniz Freire
- Piúma
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Alerta vermelho
A partir das 21h desta quinta-feira (20) entra em vigor um novo alerta, classificado como de "grande perigo" devido ao acumulado de chuva. Ele é válido até as 10h30 desta sexta-feira (21) e indica um volume de chuva superior a 60 mm/h ou 100m/dia, com grande risco de alagamentos, enchentes e deslizamentos.
O aviso vale para nove municípios do Norte capixaba. São eles: Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo e São Mateus. Para quem vive neles, a orientação é desligar aparelhos elétricos, ficar abrigado e observar possíveis alterações em encostas.
Ventos costeiros
Até o final desta quinta-feira (20), o Espírito Santo ainda está sob um alerta de "perigo potencial" para ventos costeiros. O aviso abrange a faixa litorânea entre Conceição da Barra e Presidente Kennedy. De acordo com a Marinha do Brasil, os ventos terão força sete, com rajadas, na direção Sudoeste/Sudeste.
Queda de temperatura
Conforme noticiado anteriormente por A Gazeta, depois de dias de calor intenso, o tempo deve virar. Desde essa quarta-feira (19), o Estado está sob um alerta amarelo de "declínio de temperatura", válido até o final da tarde desta sexta-feira (21), data em que é comemorado o feriado de Tiradentes.
A previsão é que haja uma queda de até 5ºC, gerando um "leve risco à saúde". A previsão vale para 14 cidades da Região Sul: Alegre, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui, Presidente Kennedy e São José do Calçado.