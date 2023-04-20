A Secretaria Municipal de Saúde de Barra de São Francisco informou que notificou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para tomar medidas sobre o caso Crédito: Carlos Alberto Silva

A Secretaria Municipal de Saúde informou que notificou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) sobre a situação para que sejam tomadas, em conjunto, as medidas de prevenção necessárias. A Prefeitura de Barra de São Francisco disse que está programado um mutirão de vacinação dos animais, contra a doença: o 'Dia D' está previsto para 6 de maio. O município disse que vai informar mais detalhes sobre a ação na próxima semana.

Já a Sesa disse que a ação na próxima semana será somente em Barra de São Francisco, em virtude do caso da doença identificado na cidade mineira, vizinha ao município capixaba. "Não haverá antecipação da campanha de vacinação antirrábica em nível estadual. A vacinação para todo o Estado será realizada no dia 30 de setembro deste ano", explicou a secretaria.

Mineiro com raiva humana está internado no ES

O paciente de 60 anos, que contraiu raiva humana, segue internado no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra . O homem procurou o serviço de saúde após apresentar quadro de confusão mental. Ele foi atendido inicialmente no Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho, em Barra do São Francisco, no dia 7 de abril. Devido ao estado crítico, precisou ser transferido para a Grande Vitória,

O homem é criador de gado e morador da cidade de Mantena (MG). A Sesa informou que foi notificada sobre a suspeita de raiva humana na última quinta-feira (13). O caso foi confirmado sábado (15) após análises realizadas pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf).

Your browser does not support the audio element. Raiva humana: após caso em MG, cidade do ES terá mutirão de vacinação

O paciente teve contato direto com um bezerro que apresentava sintomatologia neurológica. A Prefeitura de Mantena decidiu sacrificar o animal. A Secretaria de Saúde da cidade afirmou que imediatamente tomou "as medidas urgentes para isolar a situação e proteger a população".

O que é a raiva humana

A raiva é uma encefalite aguda (inflamação do cérebro) causada por vírus transmitido por mamíferos infectados, principalmente cães, gatos, morcegos e saguis.