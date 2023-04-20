Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Município vizinho

Raiva humana: após caso em MG, cidade do ES terá mutirão de vacinação

Morador de Mantena (MG) diagnosticado com a doença segue internado em hospital da Serra (ES); Barra de São Francisco, que faz divisa com o município mineiro, anunciou campanha de vacinação de animais

Publicado em 20 de Abril de 2023 às 19:08

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

20 abr 2023 às 19:08
SESA
A Secretaria Municipal de Saúde de Barra de São Francisco informou que notificou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para tomar medidas sobre o caso Crédito: Carlos Alberto Silva
A 10 km de Mantena, em Minas Gerais, onde um homem de 60 anos foi confirmado com raiva humanaBarra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, decidiu tomar medidas de prevenção contra a doença. A prefeitura da cidade capixaba anunciou uma campanha de vacinação de bloqueio na divisa com a cidade mineira – com imunização de cães e gatos – que deve ser iniciada a partir da próxima segunda-feira (24).
A Secretaria Municipal de Saúde informou que notificou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) sobre a situação para que sejam tomadas, em conjunto, as medidas de prevenção necessárias. A Prefeitura de Barra de São Francisco disse que está programado um mutirão de vacinação dos animais, contra a doença: o 'Dia D' está previsto para 6 de maio. O município disse que vai informar mais detalhes sobre a ação na próxima semana.
Já a Sesa disse que a ação na próxima semana será somente em Barra de São Francisco, em virtude do caso da doença identificado na cidade mineira, vizinha ao município capixaba. "Não haverá antecipação da campanha de vacinação antirrábica em nível estadual. A vacinação para todo o Estado será realizada no dia 30 de setembro deste ano", explicou a secretaria.

Receba notícias do Noroeste do Espírito Santo pelo Whatsapp

Mineiro com raiva humana está internado no ES

O paciente de 60 anos, que contraiu raiva humana, segue internado no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. O homem procurou o serviço de saúde após apresentar quadro de confusão mental. Ele foi atendido inicialmente no Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho, em Barra do São Francisco, no dia 7 de abril. Devido ao estado crítico, precisou ser transferido para a Grande Vitória,
O homem é criador de gado e morador da cidade de Mantena (MG). A Sesa informou que foi notificada sobre a suspeita de raiva humana na última quinta-feira (13). O caso foi confirmado sábado (15) após análises realizadas pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf).
Raiva humana: após caso em MG, cidade do ES terá mutirão de vacinação
O paciente teve contato direto com um bezerro que apresentava sintomatologia neurológica. A Prefeitura de Mantena decidiu sacrificar o animal. A Secretaria de Saúde da cidade afirmou que imediatamente tomou "as medidas urgentes para isolar a situação e proteger a população".

O que é a raiva humana

A raiva é uma encefalite aguda (inflamação do cérebro) causada por vírus transmitido por mamíferos infectados, principalmente cães, gatos, morcegos e saguis.
Ao ser mordida por um animal, a pessoa deve procurar imediatamente uma unidade de saúde para receber o tratamento adequado, que inclui soro e vacina, para prevenir a doença.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Minas Gerais Barra de São Francisco Vacinação ES Norte SESA
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a facadas próximo a área em obra em Cariacica
Imagem de destaque
6 orações para o Dia de Santo Expedito
Imagem de destaque
Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados