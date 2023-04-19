Motorista que atropelou e matou jovem em Linhares é indiciado por homicídio

O motorista que atropelou e matou o adolescente Rhayck Souza do Nascimento, de 12 anos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio culposo na direção de veículo automotor. O acidente ocorreu no dia 18 de março deste ano, na Avenida José Armani, no bairro Linhares V, e o condutor fugiu sem prestar socorro.
Um mês após a morte do adolescente, a Polícia Civil informou que o inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público. Segundo a corporação, não houve, nesse momento, representação pela prisão do motorista.
Após atropelar o adolescente, o condutor fugiu do local. Dois dias depois, ele procurou a Delegacia Regional do município, acompanhado de um advogado. Na ocasião a PC informou que por ter se apresentado voluntariamente, o homem foi ouvido e liberado.
O atropelamento
O acidente foi registrado por uma câmera de videomonitoramento. Rhayck andava de bicicleta na rua quando foi atingido pelo carro. No vídeo é possível ver o que carro segue descendo a rua após atropelar o menino.
Segundo a mãe do adolescente, ele estava indo jogar bola. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.