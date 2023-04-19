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Motorista que atropelou e matou jovem em Linhares é indiciado por homicídio

Um mês após a morte do adolescente, a Polícia Civil informou que o inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público, mas não houve pedido de prisão contra o condutor

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 17:43

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

19 abr 2023 às 17:43
Rhayck Souza do Nascimento, de 12 anos, morreu após ser atropelado, no dia 18 de março deste ano, na Avenida José Armani, no bairro Linhares V, em Linhares.
Rhayck Souza do Nascimento, de 12 anos, morreu após ser atropelado, no dia 18 de março deste ano, na Avenida José Armani, no bairro Linhares V, em Linhares. Crédito: Acervo pessoal
O motorista que atropelou e matou o adolescente Rhayck Souza do Nascimento, de 12 anos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio culposo na direção de veículo automotor. O acidente ocorreu no dia 18 de março deste ano, na Avenida José Armani, no bairro Linhares V, e o condutor fugiu sem prestar socorro.
Um mês após a morte do adolescente, a Polícia Civil informou que o inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público. Segundo a corporação, não houve, nesse momento, representação pela prisão do motorista.
Após atropelar o adolescente, o condutor fugiu do local. Dois dias depois, ele procurou a Delegacia Regional do município, acompanhado de um advogado. Na ocasião a PC informou que por ter se apresentado voluntariamente, o homem foi ouvido e liberado.

O atropelamento

O acidente foi registrado por uma câmera de videomonitoramento. Rhayck andava de bicicleta na rua quando foi atingido pelo carro. No vídeo é possível ver o que carro segue descendo a rua após atropelar o menino.
Segundo a mãe do adolescente, ele estava indo jogar bola. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

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