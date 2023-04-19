Motorista que atropelou e matou jovem em Linhares é indiciado por homicídio

Rhayck Souza do Nascimento, de 12 anos, morreu após ser atropelado, no dia 18 de março deste ano, na Avenida José Armani, no bairro Linhares V, em Linhares. Crédito: Acervo pessoal

Um mês após a morte do adolescente, a Polícia Civil informou que o inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público. Segundo a corporação, não houve, nesse momento, representação pela prisão do motorista.

O atropelamento

O acidente foi registrado por uma câmera de videomonitoramento. Rhayck andava de bicicleta na rua quando foi atingido pelo carro. No vídeo é possível ver o que carro segue descendo a rua após atropelar o menino.