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Sargento do Exército e jovem são assassinados a tiros em Vila Velha

Polícia Militar informou que as mortes ocorreram após um indivíduo passar atirando em direção a um bar na localidade de Boa Vista II

Publicado em 21 de Abril de 2023 às 12:07

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

21 abr 2023 às 12:07
Rua onde um sargento do Exército foi morto a tiros em Vila Velha Crédito: Diony Silva
Um sargento do 38° Batalhão de Infantaria do Exército, identificado como Gustavo Martins da Costa, de 26 anos, e um jovem de 23, identificado como Renan Mendes, foram mortos a tiros, em Boa Vista II, Vila Velha, na madrugada desta sexta-feira (21). Segundo a Polícia Militar, as mortes ocorreram após um indivíduo passar atirando em direção a um bar no bairro.
A corporação explicou que, ao receber informações sobre disparos efetuados na direção do bar, uma guarnição prosseguiu até o local e constataram a morte do sargento. O estabelecimento fica localizado na Rua Dr. Annor da Silva, onde também funciona o Ministério Público em Vila Velha. 
Em seguida, os policiais foram informados que um outro jovem, identificado como Renan Mendes, também havia sido atingido pelos disparos e já tinha sido socorrido e encaminhado para um hospital da região. Posteriormente, a morte dele também foi constatada. 
Renan Mendes, assassinado com sargento do Exército Gustavo Martins da Costa, em Vila Velha
O sargento do Exército Gustavo Martins da Costa e um jovem identificado como Renan Mendes foram assassinados Crédito: Reprodução
A Polícia Militar afirmou que ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime e que a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação. A Polícia Civil, por sua vez, informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.
"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", finalizou o texto da Polícia Civil. 
Em nota de pesar publicada no Instagram, o 38° Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro confirmou a morte do Sargento Gustavo Costa e afirmou que ele estava de folga. Destacou ainda que a família dele recebe apoio e psicológico e que os colegas estão consternados a morte. 

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