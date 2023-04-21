Sargento do Exército e jovem são assassinados a tiros em Vila Velha

Rua onde um sargento do Exército foi morto a tiros em Vila Velha Crédito: Diony Silva

Um sargento do 38° Batalhão de Infantaria do Exército, identificado como Gustavo Martins da Costa, de 26 anos, e um jovem de 23, identificado como Renan Mendes, foram mortos a tiros, em Boa Vista II, Vila Velha , na madrugada desta sexta-feira (21). Segundo a Polícia Militar , as mortes ocorreram após um indivíduo passar atirando em direção a um bar no bairro.

A corporação explicou que, ao receber informações sobre disparos efetuados na direção do bar, uma guarnição prosseguiu até o local e constataram a morte do sargento. O estabelecimento fica localizado na Rua Dr. Annor da Silva, onde também funciona o Ministério Público em Vila Velha.

Em seguida, os policiais foram informados que um outro jovem, identificado como Renan Mendes, também havia sido atingido pelos disparos e já tinha sido socorrido e encaminhado para um hospital da região. Posteriormente, a morte dele também foi constatada.

O sargento do Exército Gustavo Martins da Costa e um jovem identificado como Renan Mendes foram assassinados Crédito: Reprodução

A Polícia Militar afirmou que ninguém soube informar sobre autoria ou motivação do crime e que a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação. A Polícia Civil, por sua vez, informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

"A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", finalizou o texto da Polícia Civil.