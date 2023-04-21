Mãe dos quíntuplos capixabas faz promessa após marido morrer de câncer

Mariana Mazzeli, Jayme Reisen e os quíntuplos Crédito: Reprodução Redes Sociais

A influenciadora Mariana Mazelli, mãe dos quíntuplos capixabas que ficaram famosos na internet e tiveram um reality show mostrando a rotina da família, prestou uma última homenagem ao marido e pai das crianças Jayme Reisen, que morreu de câncer

Ele morreu na noite de quarta-feira (19), aos 40 anos, após um ano de luta contra um linfoma, câncer que se origina no sistema linfático e está ligado à imunidade. A morte foi confirmada pelas redes sociais na quinta-feira (20).

Foi também por meio das redes sociais que, antes do enterro, ocorrido na manhã desta sexta-feira (21) em Vila Velha, a mãe dos quíntuplos postou um vídeo de uma praia ao som da música "É tão bom", do grupo Alma Djem, com a seguinte mensagem:

"Te amarei para todo sempre meu amor. Obrigada por tudoooo, minha vida anjo maravilhosa. A saudade tá apertando demais, mas te prometo que vou ficar bem para cuidar de todos os nossos filhos".

"É com uma profunda dor que dilacera o meu coração nesse momento, que venho aqui comunicar que o meu amor, nosso guerreiro, nos deixou ontem às 23h45, numa passagem serena e tranquila, onde finalmente descansou nos braços do nosso senhor Jesus Cristo", escreveu Mariana.

Além da esposa e dos quíntuplos, Jayme deixou um filho adolescente de um relacionamento anterior.

O velório e o enterro foram realizados no Cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta, em Vila Velha, na manhã desta sexta (21).

Luta contra a doença

Mariana também comentou nas suas redes sociais sobre a luta do marido contra o câncer.

“Jayme lutou como um verdadeiro guerreiro, uma fortaleza como sempre foi. Desde a descoberta foi cercado de muito amor, teve acesso aos melhores tratamentos e médicos desse país, fizemos tudo que poderíamos fazer, o que me conforta nesse momento", relatou.

A influenciadora também agradeceu os anos vividos ao lado do marido e disse que os filhos do casal, Benício, Jayme, Bella, Laís e Beatriz, serão o combustível para ela seguir em frente.

"Nossa história foi uma linda história de amor e levarei pra sempre em meu coração, na certeza que um dia iremos nos encontrar novamente. Obrigada pelos nossos filhos, são eles que irão ser o meu combustível para seguir em frente, com muita fé em Deus e esperança em dias melhores" Mariana Mazellli - Influenciadora digital e mãe dos quíntuplos capixabas

Jayme estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital A.C Camargo, referência no tratamento do câncer em São Paulo.

Antes de comunicar a morte do marido, Mariana chegou a pedir orações em sua rede social. Em fevereiro, quando ele completou 40 anos, Jayme recebeu a visita da mulher e dos seis filhos no hospital.

O pai dos quíntuplos também foi convidado a participar de um estudo em São Paulo no Hospital Beneficência Portuguesa, onde foi submetido a quatro infusões e não obteve uma melhora significativa.

Em janeiro deste ano, o casal fez uma live nas redes sociais para divulgar uma "vaquinha" com o objetivo de arrecadar mais de R$ 2 milhões para custear um tratamento mais moderno. Na ocasião, Jayme já tinha sido submetido a vários procedimentos, sem obter uma melhora significativa. Quatro dias após o início da arrecadação on-line, ainda no mês de janeiro, Jayme e Mariana conseguiram arrecadar o valor necessário para custear esse tratamento.

Segundo eles, as dores se intensificaram a ponto de o impedir de fazer atividades diárias. Após sessões de quimioterapia que não surtiram o efeito esperado, a única saída encontrada pelos médicos era fazer uma terapia personalizada com "células Cart-T", em um hospital particular em São Paulo.