Pai dos quíntuplos capixabas morre em SP após tratamento contra o câncer

Jayme Reisen, de cabelo raspado, durante o tratamento do câncer descoberto em abril de 2022 Crédito: Reprodução | Instagram @jaymereisen

"É com uma profunda dor que dilacera o meu coração nesse momento que venho aqui comunicar que o meu amor, nosso guerreiro, nos deixou ontem às 23h45, em uma passagem serena e tranquila, onde ele finalmente descansou nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo", escreveu.

O texto também traz um agradecimento. "Nossa história foi uma linda história de amor e levarei para sempre em meu coração (...) Obrigada pelos nossos filhos, são eles que serão o meu combustível para seguir em frente, com muita fé em Deus e esperança de dias melhores. Você viverá para sempre dentro de mim."

Na quarta-feira (19), ela tinha feito outra postagem temporária na qual dizia que Jayme Reisen seguia na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital AC Camargo. "Eu sei que vocês estão todos aflitos aguardando notícias (...) mas, nesse momento, minhas energias estão todas voltadas para ele."

Morte de Jayme Reisen | Postagens na íntegra

luta de Jayme Reisen contra o câncer começou em abril de 2022 , quando ele descobriu o diagnóstico de Linfoma – um tipo que se origina no sistema linfático e está ligado à imunidade. Ao lado da esposa, o pai dos quíntuplos falou sobre a doença nas redes sociais, dizendo que estava tendo "dias difíceis".

Em janeiro deste ano, o casal fez uma live nas redes sociais para divulgar uma "vaquinha" com o objetivo de arrecadar mais de R$ 2 milhões para custear um tratamento mais moderno. Na ocasião, Jayme já tinha sido submetido a vários procedimentos, sem obter uma melhora significativa.

Segundo eles, as dores se intensificaram a ponto de o impedir de fazer atividades diárias. Após sessões de quimioterapia que não surtiram o efeito esperado, a única saída encontrada pelos médicos era fazer uma terapia personalizada com "células Cart-T" , em um hospital particular em São Paulo.

Mariana Mazzeli, Jayme Reisen e os quíntuplos: Jayme, Benício, Bela, Laís e Beatriz Crédito: Reprodução Redes Sociais

Quatro dias após o início da arrecadação online, ainda no mês de janeiro, Jayme e Mariana conseguiram arrecadar o valor necessário para custear esse tratamento . Ao longo do processo, o influenciador chegou a ficar cerca de dois meses longe dos cinco filhos e completou 40 anos de idade.

Vale lembrar que os quíntuplos nasceram no dia 4 de junho de 2019. Naquela época, o casal começou a dividir a rotina nada convencional em um perfil nas redes sociais e, no ano passado, antes da descoberta do câncer, chegaram a estrear em um reality show, chamado "Quintuplicou"