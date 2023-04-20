Família dos quíntuplos capixabas fez faixa para receber Jayme Reisen

Cheia de fé e otimismo, a família de Jayme Reisen já tinha preparado uma faixa para recebê-lo após o período de tratamento em São Paulo (SP). Infelizmente, o pai dos quíntuplos capixabas acabou perdendo a batalha contra o câncer e faleceu na noite desta quarta-feira (19), em um hospital particular na capital paulista.
O plano para a recepção dele foi divulgado pela própria esposa, Mariana Mazzeli. Em uma postagem feita nesta quinta-feira (20), ela mostrou qual era a arte preparada e escreveu: "Meu amor, a faixa para a sua recepção já estava pronta! Estaremos sempre aqui, Papai Pig! Nós te amamos muito!".
Além dessa publicação, ela repostou um vídeo com vários momentos do casal, sozinhos e com os cinco filhos. Na legenda, ela dizia que estava com "uma saudade imensa" e que estava "fazendo mil planos para quando isso tudo passar" – em referência ao tratamento da doença que estava em curso.
Nos stories, Mariana também compartilhou diversas mensagens feitas por familiares e amigos neste momento de despedida. Em uma delas, uma prima diz que tinha combinado de "tomar aquela gelada (com Jayme) para comemorar" e que ele sempre estará "no coração e nas melhores lembranças".
Já um amigo descreveu Jayme como uma pessoa de "energia contagiante", pelo qual teve uma "amizade sincera, carinho gigantesco e admiração enorme". Entre as memórias recuperadas ainda está o reencontro do influenciador com os quíntuplos, em fevereiro, quando completou 40 anos.
Tratamento contra o câncer
Pai dos quíntuplos capixabas, Jayme Reisen faleceu na noite dessa quarta-feira (19), por volta das 23h45, enquanto estava internado em uma UTI do Hospital AC Camargo. Ele lutava contra um câncer linfático há cerca de um ano. A morte foi confirmada pela esposa, Mariana Mazzeli, nesta quinta-feira (20).
O tratamento dele contra a doença começou em abril de 2022, quando recebeu o diagnóstico de Linfoma – um tipo que se origina no sistema linfático e está ligado à imunidade. Ao lado da esposa, o pai dos quíntuplos falou sobre o câncer nas redes sociais, dizendo que o encararia de "peito aberto".
Em janeiro deste ano, o casal fez uma "vaquinha" para arrecadar mais de R$ 2 milhões e custear um tratamento personalizado e mais moderno em São Paulo. Na ocasião, o influenciador capixaba já tinha sido submetido a vários procedimentos, sem obter melhoras significativas.
Poucos dias depois, eles comemoraram a meta batida e deram início ao procedimento com "células Cart-T", no hospital em São Paulo, onde permaneceu até falecer. Ao longo do processo, Jayme Reisen chegou a ficar cerca de dois meses longe dos quíntuplos e completou 40 anos de idade internado.