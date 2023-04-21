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Colina de Laranjeiras

Dupla sequestra motorista e capota com carro roubado na Serra

Cena foi flagrada por moradores, que acionaram a Guarda Municipal. Criminosos foram autuados em flagrante e levados para presídio

Publicado em 21 de Abril de 2023 às 12:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2023 às 12:48
Veículo ficou destruído após roubo e capotamento
Veículo ficou destruído após roubo e capotamento Crédito: Leitor de A Gazeta
Um homem, cuja identidade não foi revelada, teve o veículo roubado e foi sequestrado por dois homens em Colina de Laranjeiras, na Serra, na noite de quinta-feira (20). O crime aconteceu por volta das 22 horas.
Informações apuradas pelo repórter Kaíque Dias, da TV Gazeta, dão conta de que os criminosos fugiram em direção ao bairro Taquara I, no mesmo município, onde capotaram com o veículo, menos de cinco minutos depois.
A cena foi flagrada pelos moradores, que acionaram a Guarda Municipal. Os criminosos apontaram uma arma para os agentes, que dispararam duas vezes. A perseguição terminou quando os criminosos colidiram contra um barranco. A vítima foi socorrida.
A Polícia Civil informou, em nota, que os suspeitos, de 22 e 24 anos, foram conduzidos pela Guarda Municipal à Delegacia Regional da Serra, onde foram autuados em flagrante por roubo qualificado com concurso de duas ou mais pessoas e uso de violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca.
Depois do crime, descobriu-se que a arma, na verdade, era um simulacro.
O suspeito de 24 anos também possuía um mandado de prisão por roubo e tráfico de drogas, expedido pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha. Eles serão encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV), onde vão passar por audiência de custódia. 

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